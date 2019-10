Cuáles son las reglas para que el teletrabajo sea productivo

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

¿Recuerda el momento en que un profesor de ciencias políticas estaba dando una entrevista a la BBC desde su casa y sus hijos aparecieron atrás? El episodio fue visto más de 10 millones de veces solo en Facebook. Ese fue uno de los ejemplos que dio Fabio Boggino, fundador de Jobing Argentina, al hablar de sobre las “nuevas reglas” del teletrabajo en el Smart Talent Day, la cuarta edición del evento anual de la comunidad de servicios globales de Smart Talent, el portal de empleo de Uruguay XXI.

Más espacio, más speakers y más interacción fue la propuesta de este año bajo la consigna “Reinventate”, dada la necesidad de adaptarse a los frecuentes cambios tecnológicos que impactan en una nueva y dinámica realidad laboral.

¿Cuáles son los beneficios?

El teletrabajo es una nueva realidad. Es un “camino inevitable para las empresas”, afirmó Boggino puesto que es visto como una manera de fidelizar y retener talento. “Es cumplir con las responsabilidades para las que fuiste contratado pero podés trabajar desde otro lugar, por lo menos, un día a la semana”, definió.

¿Y por qué hacerlo? Para Boggino, el teletrabajo tiene beneficios para las dos partes: para el empleado le significa un ahorro en los tiempos de traslado que puede redundar en más tiempo para estudios o actividades de recreación; para el empleador, se mejora el clima laboral, se mejora la captación de talento y se atrae a nuevas generaciones.

Implementar el teletrabajo en una organización tradicional acostumbrada al formato presencial por horario genera un cambio cultural porque tiene que empezar a pensar en una nueva manera virtual por objetivos.

“El teletrabajo no es para todos y no puede estar a disposición de los empleados, sino que debe ser una herramienta a disposición de los líderes, ya que estamos hablando de una forma distinta de organizar el trabajo y esto es potestad de los líderes”, señaló Boggino.

Nuevas reglas.

Para que a nadie le suceda lo mismo que al profesor, el experto habló de ciertas reglas y la primera es de “convivencia”. El trabajador debe permanecer concentrado –más concentración se traduce en más productividad– y quizás su hogar no es el lugar ideal. Pero si trabaja desde allí, la familia debe respetar el espacio como si fuera una oficina.

“No cualquier empleado puede teletrabajar; hay que tener habilidades y competencias”, señaló Boggino. Entre ellas es ser metódico: saber estructurar el tiempo para generar el mismo valor agregado que en la oficina; saber cómo mantener la comunicación con el resto del equipo todos los días –en este sentido, las videoconferencias son “el canal más adecuado”–; y no hay que ceder a la tentación de, por ejemplo, no sacarse el pijama en todo el día. “Tenés que vestirte como si fueras a trabajar. Estás disponible en ‘teleurgencia’”, aclaró Boggino durante su exposición en el Smart Talent Day.

Otras reglas de la modalidad de trabajo a distancia son: tener una agenda consensuada con los jefes y agrupar reuniones o visitas a clientes o proveedores en los días de oficina, no en los de teletrabajo.

Respecto a los jefes, Boggino aclaró que “es más difícil telesupervisar que teletrabajar”, dado que liderar por objetivos es más complejo que hacerlo por horario. “Tiene que haber un líder apto para telesupervisar; sino no va la pena”, afirmó.

Más reflexiones.

Smart Talent es el portal de empleo de Uruguay XXI que fue creado con el fin de facilitar la empleabilidad en el sector de empresas exportadoras de servicios ofreciéndoles un espacio para publicar sus oportunidades laborales.

Dentro del mismo pueden encontrarse oportunidades de trabajo y vinculación con empresas de servicios de tecnología, negocios, finanzas, contabilidad y hasta centros de innovación y desarrollo de la industria farmacéutica.

Este sector, denominado Servicios, en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido alcanzando a 2.000 empresas e involucrando unas 20.000 personas que contribuyen al 6% del PIB nacional.

En esta edición del Smart Talent Day participaron, además, Christopher Jones, actual CEO del Grupo TATA Uruguay, quien expuso sobre el alcance de la información y los datos para la mejora de la experiencia del cliente; Jonatan Loidi, conferencista que invitó a reflexionar sobre los objetivos y el logro de las metas profesionales; la española Ainhoa Fornós, reconocida por aplicar la innovación y la creatividad a las nuevas formas de gestión humana; Daniela Vázquez, fundadora de R-Ladies; y la actriz argentina Inés Estévez, quien habló de la singularidad.

Qué es necesario para reinventarse.

Fabio Boggino dio cuatro pistas para lograrlo:

- Creer que puedo ser mejor, ser más feliz y hacer más feliz a mi entorno si pruebo a hacer algo distinto a lo que estoy haciendo hoy.

- Mucha conversación íntima individual para detectar dónde se esconde esa oportunidad de reinventarse. Relacionar lo que me gusta con lo que sé hacer y puedo hacer, de ese análisis suele salir alguna idea sobre lo que me haría sentir más completo de lo que me siento hoy.

- Darle forma a esa idea, ponerla en formato proyecto o acción. Preguntar, estudiar, pensar, buscar apoyo y tener en claro los riesgos del cambio.

- Animarse y animarse. Dar el paso, quizás no sabemos a dónde nos lleva ese paso pero sin dudas nos saca del lugar en donde estábamos.