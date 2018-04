¿Cuáles son los planes de China para la Luna?

El plan fue develado el martes en un vídeo sobre el futuro de la carrera espacial china, en el que se muestra un prototipo de base lunar china, con varias cabinas interconectadas en las que se ha recreado una atmósfera respirable y con instalaciones alimentadas por energía solar.



Hasta ahora se habían concebido por parte de China proyectos similares pero no con astronautas humanos, sino operados por robots, aunque, según declaró a China Daily el científico Wang Liheng, de la Academia China de Ingeniería, los expertos concluyeron que es necesaria una base habitada para profundizar las investigaciones.



En el vídeo no se ofrecieron detalles sobre la fecha en la que esta base podría comenzar a funcionar -anteriores noticias señalaron que China no tiene planes de mandar astronautas a la Luna hasta mediados de la década de los 30 de este siglo- pero sí se indicó que Pekín está especialmente interesado en explorar los polos lunares.



El programa espacial chino mandó su primera sonda lunar, la Chang E 1, en 2007 y en 2013 logró su primer alunizaje con la Chang E 3 (todas las misiones al satélite por ahora han sido no tripuladas).



A finales de este año el país asiático tiene previsto lanzar la Chang E 4, que podría ser el primer aparato fabricado por el hombre que alunizará en la cara oculta del satélite, y en 2019 se enviará la Chang E 5, que debería ser la primera del país asiático capaz de regresar a la Tierra con muestras tomadas en la Luna.



China celebró su Día del Espacio el 24 de abril, ya que en ese mismo día del año 1970 puso en órbita su primer satélite.