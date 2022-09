¿Cuáles son los países donde pagan los mejores sueldos si hablas español?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son muchas las personas que sueñan con ir a vivir al extranjero y transformar su vida. La mayoría se detiene cuando se pone a pensar que no cuenta con las habilidades suficientes para ser contratada en otro país; olvida que una de las mejores cartas a su favor es hablar español. Si no lo crees, en esta ocasión vamos a decirte cuáles son los países en donde se pagan los mejores sueldos a los que dominan este idioma.

Lo primero que vale la pena señalar es que, sí existen ofertas de empleo para hispanos que no son bilingües. El Portal del Empleo de México constantemente comparte vacantes con dichas características. Sin embargo, si quieres trabajar en el extranjero y piensas que ser hablante nativo de español es tu mejor habilidad, deberías contar con otras fortalezas.

Pero no pienses que el único trabajo que podrás conseguir es como maestro de español, son diversas las industrias interesadas y vamos a darte todos los detalles al respecto.

Las industrias en el extranjero que más solicitan hablantes de español

Si bien el inglés continúa siendo el idioma que abre más puertas alrededor del mundo, el primer paso para trabajar en el extranjero (según el país en el que quieras residir) podría ser dominar esta lengua. Una investigación de la plataforma de idiomas Preply descubrió que cada vez se necesitan más personas en el mundo que dominen el español.



Tras analizar 600 ofertas de trabajo en la página de Indeed.com usando las palabras clave "bilingüe" y "multilingüe", concluyeron que los idiomas mejor pagados son: el portugués, árabe y alemán.



Sin embargo, el idioma más deseado por los empleadores, pues hay una mayor disponibilidad de ofertas, es el español, seguido del chino (cantonés y mandarín) y el francés (incluido el francés canadiense).



De acuerdo con los resultados, los trabajos que con mayor frecuencia requieren un segundo idioma son los de representante de servicio al cliente, personal en call centers e intérpretes.



A su vez, las industrias que más solicitan un segundo idioma son farmacéutica/médica, finanzas, ventas, educación y tecnología.



Preply aclara que el español es el idioma que más puertas laborales puede abrir, pero solo para las personas que ya han aprendido inglés. De hecho, el español apareció como requisito en la mayoría de las ofertas de trabajo, independientemente de la industria. Específicamente se contabilizaron 528 puestos de trabajo, el equivalente al 75.97%.

Los países en donde más se solicitan hablantes de español

De acuerdo con los resultados de este análisis, el sueldo promedio que se puede conseguir hablando español en el mundo es de casi US$ 49.000 anuales.



Respecto a los países que representan mejores oportunidades para las personas que hablan español, y ofrecen los mejores sueldos, la lista es la siguiente:



Canadá. En este país constantemente están contratando a mexicanos y algunas de las ciudades en donde hay mejores ofertas para hispanohablantes son Ottawa, en donde ofrecen sueldos que superan los US$ 172.000, o Montreal con vacantes de US$ 147.000 al año.



Estados Unidos. Esta no es ninguna sorpresa pues, según los datos recopilados en 2019, el español es el segundo idioma más popular.



Si bien el sueldo depende del tipo de empleo, la investigación de Preply destaca que en ciudades como Seattle hay vacantes de casi US$ 98.000 al año. Mientras que en Boston y Austin se ofrece alrededor de US$ 73.000 al año.



Francia. Si prefieres vivir en el otro lado del charco, ciudades como Estrasburgo, Burdeos, París y Lille tienen vacantes para hablantes de español con salarios anuales de entre US$ 49.000 y US$ 123.000.



Una opción más es Roma, en Italia, en donde se puede ganar alrededor de US$ 59.000 anuales.