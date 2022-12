¿Cuáles son los países que no festejan la Navidad y por qué no lo hacen?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estamos a pocos días de celebrar la Navidad y se nos hace difícil pensar que en algunos países del mundo no esté permitido celebrar esta fiesta por reglas o la religión que predican. A continuación, te contamos cuáles son los países que tienen restringido celebrar esta festividad.

La Navidad se celebra desde el siglo IV, se sabe esto gracias al calendario litúrgico del año 354 después de Cristo. Se hicieron cálculos con este y se estableció el 25 de diciembre como el día de celebración central. Esto se hizo en concordancia con las antiguas celebraciones paganas relacionadas a las fiestas Saturnales romanas.

Países que no celebran navidad

Arabia Saudita. Este país ubicado en Asia Occidental es una de las naciones musulmanas que no celebra la Navidad. La mayoría de sus habitantes practican la religión del Islam y celebrar esta festividad es visto como un acto transgresor.



Incluso, quienes realicen algún tipo de festividad navideña pueden ser perseguidos y detenidos por la autoridad.



Arabia Saudita emitió una reglamentación anual que prohíbe “signos visibles” de la celebración de la Navidad. Ni los musulmanes y ni los visitantes pueden celebrar. La minoría cristiana que desee hacerlo, debe celebrar en privado y no puede realizar demostraciones en público.

Argelia. Es un país de África del Norte. El 98 % de su población también practica la religión del Islam, por lo que no celebran Navidad. Aunque en este país no es una celebración prohibida a comparación de Arabia Saudita, las autoridades no hacen mayor promoción de la Navidad.

Irán. La República Islámica de Irán es un Estado de Oriente Medio y Asia Occidental. En este país también profesan la religión del islam. Sin embargo, existen algunas zonas, aunque escasas, donde está permitido celebrar la Navidad.



Tayikistán. Ubicado en Asia Central, este país se independizó en 1991 de la ex Unión Soviética y el 98% de su población es musulmana. De acuerdo con el diario ‘El Clarín’, fue uno de los últimos en sumarse a la prohibición de tradiciones navideñas.



Los árboles de Navidad, la entrega de regalos y los disfraces de Papá Noel, están totalmente prohibidos.



Brunéi. El país asiático al igual que Arabia Saudita, tiene una parte de la población que celebra la Navidad, pero no lo puede hacer en público.

Este pequeño país obedece al calendario musulmán, por lo que los días festivos que tienen al año corresponden, generalmente, a festividades islámicas.

Corea del Norte. En noviembre de 2016, Kim Jong-un decidió censurar las reuniones relacionadas con el alcohol y el canto o el entretenimiento que agrupara personas. La medida no fue tomada contra la Navidad, pero la festividad cristiana pasó a ser prohibida.



Para la fecha de Navidad, se permite que la población celebre públicamente el cumpleaños de la abuela de Kim Jong-un.



Somalia. Está situada en el este africano en el llamado “Cuerno de África”. El gobierno de Somalia prohibió las fiestas de Navidad argumentando que son contrarias a la “moral musulmana” y que “no tienen nada que ver con el Islam”.



China. El gigante asiático es uno de los que más ha cambiado con la globalización. La Navidad todavía no es considerada una Fiesta oficial en ese país, pero es cada vez más aceptada, ya sea en la decoración de los hogares o en el comercio. Para muchos de ellos es una forma de recibir el año nuevo occidental.

Israel. Este país de Medio Oriente es considerado la cuna del cristianismo a nivel mundial. Durante la Navidad suele ser muy visitado por quienes desean ir a ‘lugares sagrados’ como Belén, Nazaret o Jerusalén. A pesar de esto, en Israel no celebran propiamente la Navidad.



La vida de este país gira en torno al calendario hebreo. Las religiones que se practican en este país son el judaísmo, el islam y el cristianismo, siendo la primera la que más se practica en todo el país.