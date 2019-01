¿Cuáles son las ofertas de colonia de vacaciones del verano y cómo elegirlas?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Cuando termina el año lectivo, para los niños la llegada de las vacaciones es motivo de alegría. Sin embargo, para los padres puede suponer un dolor de cabeza porque comienza el tema de qué hacer con ellos, cómo cuidarlos o mantenerlos ocupados para que no se aburran.

Es entonces cuando empiezan a tener un rol importante las colonias de vacaciones. No obstante, enviar a tu hijo a estas actividades supone una búsqueda, visualización de ofertas y esfuerzo económico muy grande.

La psicóloga especialista en niños y adolescentes Fanny Berger está a favor de las colonias de verano especialmente cuando la opción es que los niños queden encerrados en casas o apartamentos donde su distracción son las pantallas.



“Los padres y las madres trabajan y los niños no pueden salir si no están con un adulto”, explicó la especialista.



“Una colonia bien organizada con deportes, actividades lúdicas y gerenciada por personas que entiendan de niños es ideal”, destacó.



Respecto a las claves al momento de elegir la colonia de vacaciones aseguró que “lo que los padres tienen es que elegirlas de acuerdo a lo que ofrecen: desde arte, música, pintura, deportes o lo que al niño le guste”.



Según la experta, lo ideal es que la colonia de vacaciones ofrezca actividades diversas: “Por un lado deportes pero sin exigencias porque hay niños que no les gusta el deporte y de acuerdo a la edad. También es una oportunidad para ya hayan otros recursos, como dibujo, pintura o arte y no solo los deportes tradicionales como natación o gimnasia, sino que hay también artes marciales o sea que el niño además de pasarla bien descubra qué le gusta y qué no”, subrayó.



Otra de las claves es que el niño se sienta a gusto, para lograrlo Berger sugiere que vaya acompañado de algún primo, hermano o amigo.

Por su parte, la psicóloga y psicopedagoga Galia Leibovici explica que es fundamental atender a las necesidades de cada niño a la hora de elegir la colonia de vacaciones. La experta sostuvo que no es lo mismo para los pequeños estar adaptados a una actividad de educación no formal que a la escuela o colegio a la que asistan.

Asimismo Leibovici aseguró que es fundamental que los padres visiten los posibles lugares a los que enviar sus hijos en las colonias y se interioricen con las distintas actividades para elegir de acuerdo a los gustos y necesidades del niño.

Por otro lado, Leibovici afirmó que si bien cada familia es diferente y tiene necesidades y posibilidades distintas lo ideal sería que asistieran a la colonia de vacaciones en medio horario. “Los niños tienen que estar en contacto con sus cosas y afectos. Deben aprender a aburrirse y encontrar espacios para la creatividad, si se los llena de actividades no pueden hacer ese ejercicio”, aseveró.

Precios y ubicación.

Los colegios, clubes y otras instituciones ofrecen distintos tipos de colonias de vacaciones. Actualmente en Montevideo los precios rondan los $3.500 como base por quincena.



Algunas organizaciones permiten abonar medio mes o cuotas por medio horario, mientras que otras exigen el pago de la mensualidad completa.

La mayoría se encuentra al sur de Avenida Italia, repartidas por la zona costera.

Propuestas diferentes.

Más allá de los clubes deportivos que ofrecen piscina y otro tipo de diversión para niños y adolescentes, este año Uruguay será sede del Real Madrid Clinic, que tendrá dos campus: en enero en Punta del Este y en febrero en Montevideo.

Propuestas similares ofrecen los campus del Atlético Madrid (Colonia, Punta del Este y Montevideo) y Barcelona en Montevideo.



Por otro lado, Kids Club Martí acepta niños con pañales (algo casi exclusivo dentro de la oferta de colonias de vacaciones) y estará abierto 24 y 31 de diciembre, y el 5 de enero.



Por su parte, el cocinero Diego Ruete tiene su propuesta diferente a través de Petit Gourmet Espacio Creativo. Tuvo actividades de colonia de vacaciones durante la semana que pasó y volverá con la propuesta en el mes de febrero. En su caso las actividades giran en torno a la cocina y la huerta orgánica.

Otro de los diferentes es el Museo de Arte Precolombino e Indígena (Mapi) que trae una propuesta que incluye talleres de música, arqueología, textiles, huerta y plástica.

Las colonias una a una.

- Club Malvín

Colonia de vacaciones: Compinches

Niños de 3 a 11 años.

Medio mes a partir de $5.680

Lunes a viernes de 13:30 a 17:30 horas



- Bolso Verano - Club Nacional de Fútbol

Entre 6 y 12 años

Desde $3.750

De 09:00 a 13:00 horas o vespertino de 14:00 a 18:00 horas



- Juventus - verano extremo

de 4 a 16 años

Desde $6130

Turnos entre las 8:00 y las 20:00 horas.



- Club Biguá

Desde los 2 años y medio a los 13 años

A partir de $6.370

Funciona de 09:00 a 18:00 horas



- Centro Gallego de Montevideo - Sede Carrasco

A partir de 3 años

Precio base $3.500

Funciona entre las 09:00 y las 17:00 horas.



- Centro Deportivo Integral Enfoque

Desde los 2 años y medio a los 12 años

Desde $3.690

Funciona entre las 13:30 y las 17:30 horas.



- Club Náutico de Carrasco y Punta Gorda

Viaje a la Aventura

Desde 2 a 11 años

Precios desde $4739 (diciembre), mes entero $8.407

Funciona entre las 9:00 y las 17:00 horas



- Real Madrid Camp

Carrasco Lawn Tennis - Febrero

Costo US$390

de 7 a 17 años



- Futbol Club Barcelona Camp

Parque Lavalleja

de 6 a 17 años

US$390



- Campus Oficial de la Academia del Atlético de Madrid

De 5 a 17 años

Precio: US$290



- Asociación Cristiana de Jóvenes

De 2 a 17 años

8:00 a 19:00 para los niños de 2 a 5 años.

10:00 a 18:00 6 a 11 años

Precio: a partir $17.460 (Dos meses y medio 4 horas)



- Museo de Arte Precolombino e Indígena

De 6 a 12 años

Desde $10.500

De 13:00 a 17:00 horas



- Club Atlético Bohemios

Desde los 3 a 11 años

Los precios varían según la edad



- Club Atlético Tabaré

Desde los 3 a 14 años

A partir de $5.950 la quincena

Turno vespertino 13:00 a 18:00 horas



- Asociación Hebraica y Macabi

Desde $5.500

Funciona entre 9:00 y 17:00 horas



- Petit Gourmet

de 3 a 12 años

Propuesta se define en febrero



- Kids Club Martí

A partir de $3.500

Acepta bebés con pañales y funciona en función a las necesidades de cada familia

Contacto:099697001