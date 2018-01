Estos son los dispositivos de Apple que ya no podrás actualizar

Una serie de dispositivos tecnológicos Apple ya no recibirá actualización por compatibilidad y antigüedad, a pesar de que gran cantidad de usuarios sigue apostando por algunos de estos. Por tal motivo, cabe compartir una lista con todos los aparatos que pronto quedarán en el olvido.



El nuevo sistema operativo iOS 11 no estará disponible en los smartphones iPhone 5c y iPhone 5, así como todos los modelos anteriores que siguen en el mercado.



En el caso de los iPads, los olvidados serán el iPad de cuarta generación y los anteriores. De igual manera pasará con el iPod touch de quinta generación.



Por otro lado, los modelos de Mac que ya no tendrán MacOS High Sierra son los siguientes:



-iMacs anteriores a late 2009



-MacBooks anteriores a late 2009



-MacBooks Pro anteriores a mid 2010



-MacBooks Air anteriores a late 2010



-Mac minis anteriores a mid 2010



-Mac Pros anteriores a mid 2010