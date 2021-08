Estos son los celulares que ya no podrán usar Playstore, Youtube, Gmail y otras apps desde setiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Google anunció que los smartphone que tengan el sistema operativo Android 2.3.7 o inferior ya no podrán iniciar sesión en su cuenta de Google, por lo que eso repercutirá en el uso de las apps.

Al no poder iniciar sesión, estos teléfonos no permitirán el uso desde aplicaciones como Gmail, Youtube, Google Maps y tampoco ingresar a Play Store, donde se pueden descargar todas las apps.

Estas restricciones quedarán operativas el 27 de setiembre, según la empresa, y es posible que luego de esa fecha experimentes “errores de nombre de usuario o contraseña”.



En caso de que el teléfono móvil tenga la capacidad de actualizarse por una versión más reciente, Google lo recomienda para no tener complicaciones en su uso. En caso de no poder, la empresa recomienda iniciar sesión en el navegador del dispositivo.



No obstante, según el sitio especializado Xataka, solo el 0.2% de los dispositivos activos de Android tienen versiones inferiores a 4.0.