¿Cuáles son los celulares que emiten más radiación y cuánto es el máximo aceptado por la OMS?

Los seres humanos convivimos a diario con dispositivos que desprenden radiaciones electromagnéticas. Desde microondas y televisores hasta los celulares, estos dispositivos se han convertido en una parte inescindible de nuestra vida. Si bien aún no hay estudios concluyentes, los efectos en la salud de la radiación emitida por los smartphones es analizada por los científicos.

A modo de lineamiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó hace un tiempo que el límite de emisión de un celular debe ser de dos vatios por kilogramo. Si bien no hay dispositivos que superen ese umbral, hay algunos que están apenas por debajo.

El organismo sanitario que depende de la Organización de las Naciones Unidas ha explicado que los smartphones son elementos de radiofrecuencias de baja potencia, dado que se manejan con intervalo de frecuencias de entre 450 y 2700 MHz y su pico de potencia oscila entre 0,1 y 2 vatios.

En este sentido, la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación elaboró un listado con los teléfonos móviles que más radiación desprenden y también los que lo hacen en menor cantidad, medida en vatios por kilogramo.

Los celulares que más radiación generan



Motorola Edge - 1,79 vatios por kg.



- OnePlus 6T - 1,55 vatios por kg.



- Sony Xperia A2 - 1,41 vatios por kg.



- Pixel 3A XL de Google - 1,39 vatios por kg.



- Pixel 4A de Google - 1,37 vatios por kg.



- Xiaomi Mi Note 10 - 1,10 vatios por kg.



- iPhone 13 Pro Max -n 0,99 vatios por kg.



- iPhone 13 - 0,98 vatios por kg.



- iPhone 13 Pro e i iPhone 13 mini - 0,97 vatios por kg.



- Xiaomi Mi 11 Lite - 0,89 vatios por kg.



- Xiaomi Mi 11 Ultra - 0,55 vatios por kg.



El organismo tuvo en cuenta en su análisis la Tasa de Absorción Específica SAR (por sus siglas en inglés, Specific Absorption Rate). Se trata de un parámetro que alude a la cantidad de energía que absorbe el cuerpo de una persona al estar dentro del campo electromagnético generado por un teléfono móvil.



De acuerdo con la Oficina para la Protección contra la Radiación, cerca de la mitad de los celulares disponibles en el mercado tiene un valor de 0,6 vatios por kilogramo, lo que se considera una baja radiación electromagnética.

Los celulares que menos radiación generan



ZTE Blade V10 - 0,13 vatios por kg.



ZTE Axon Elite - 0,17 vatios por kg.



Samsung Galaxy Note 10+ 5G - 0,19 vatios por kg.



Samsung Galaxy Note 10 - 0,21 vatios por kg.



Samsung Galaxy A80 - 0,22 vatios por kg.



Samsung Galaxy A72 - 0,23 vatios por kg.



LG G7 ThinQ - 0,24 vatios por kg.



Samsung Galaxy S20 FE - 0,24 vatios por kg.



Samsung Galaxy M20 (2019) - 0,25 vatios por kg.



Honor 7A (2018) - 0,26 por kg.



Los equipos son testeados en forma rigurosa antes de salir al mercado, para cuya condición se exige que no supere los límites de radiación autorizados. No obstante, la exposición durante tiempos prolongados, en especial durante las llamadas, cuando se acerca la cabeza a los dispositivos móviles, puede representar riesgos para la salud que, de todas formas, están bajo estudio.



“Respetar una distancia mínima entre el celular y el oído (no apoyar el teléfono sobre la cabeza) al hablar es algo que incluso aparece sugerido en los manuales que acompañan los teléfonos”, había considerado años atrás, el médico Alejandro Muggeri, del Servicio de Neurooncología de Fleni.