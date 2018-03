Snapchat contraataca y copia funciones de Facebook

Una cucharada de su propia medicina. Snapchat ahora te permite que etiquetes a un amigo en tu Stories de la misma forma en que lo hace Facebook: insertando un arroba (@) y el hombre de alguien para que este aparezca en la publicación, informa el sitio "TechCrunch".



Snapchat creó la opción "más", que muestra el nombre de la persona etiquetada, el identificador, bitmoji y un botón de Agregar para que puedas seguirlos también. La característica podría permitir a los amigos comunicarse entre ellos en las Stories o promover a sus personalidades favoritas para que aumente su número de seguidores.



La red social dijo a "TechCrunch" que la función aún se encuentra en fase de prueba, pero se negó a dar más detalles. Lo que si está claro es que Snapchat ahora está copiando a Instagram luego que la aplicación de Facebook añadiera la función Mentions a Stories en noviembre de 2016, al poco tiempo que este clonó precisamente a Snapchat.



Al parecer, no todos los usuarios tienen acceso a la función de etiquetado en este momento.



Cómo funciona

Después de grabar un video o tomar una foto con la cámara de Snapchat, puedes agregar texto. No hay un menú desplegable de escritura como en muchas redes sociales, pero si colocas el arroba seguido del nombre de alguien puedes etiquetarlo [@MaríaJosé, por ejemplo]. Las personas etiquetadas parecen no recibir una notificación por esta acción.



Cuando alguien revise tu Snap, verá la opción "Más" invitándolo a deslizar hacia arriba. Esto revela mosaicos que muestran información de perfil de las personas etiquetadas y un botón de Agregar.



Esta nueva función podría ayudar a Snapchat a entrelazar sus Stories con su servicio de mensajería, que ahora están juntos en una misma pestaña tras el rediseño de la aplicación. También ayudaría a generar conversaciones que conduzcan a una comunicación visual de ida y vuelta que dio inicio a la plataforma.



Según explica el editor de "TechCrunch", Josh Constine, teniendo a Facebook copiándolo, Snapchat necesita promocionar su mejor característica de mensajería efímera para mantenerse diferenciado. Y si esto llega de la mano de promover a sus personalidades más influyentes, ellos podrían enfocarse en crear contenido exclusivo para el sitio.