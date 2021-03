Smartwatch: cómo los relojes inteligentes son claves para cuidar la salud física

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Para cuidar de nuestra salud, es importante conocer de qué forma responde nuestro cuerpo frente a distintas actividades de la vida diaria. Cada cuerpo es distinto y por eso, conocer nuestro rendimiento nos ayuda a regular la actividad de una forma que resulte saludable para nosotros”. De esta forma, remarca el profesor y especialista en Medicina del Deporte, Gastón Gioscia, la importancia de conocer el rendimiento físico de cada persona para cuidar la salud.



Si bien antes se requería de extensos análisis para obtener esta información, la innovación tecnológica ha avanzado rápidamente en los últimos años permitiendo que estos datos estén al alcance de todos.



Los smartwatches son un ejemplo de ello. Con cuidados diseños que combinan a la perfección con outfit formal o sport, los relojes inteligentes se presentan como uno de nuestros mejores aliados para hoy llevar una vida saludable.



Estos dispositivos se han convertido en el mejor compañero de un móvil, ya que además de darnos la hora y cronometrar nuestras rutinas, generarás datos e informes que te ayudarán a entender mejor tu trabajo físico y a mejorarlo.

Si buscas un smartwatch, Huawei ofrece una gama completa que conjugan todos estos aspectos y que se adapta a las necesidades de cada usario.



Algunos de los destacados de la compañía asiática son Huawei Watch GT 2, que cuenta con batería para dos semanas y, además, está acompañado de un diseño único y un monitoreo increíble; y Huawei Watch FIT, que permite rastrear de forma precisa y en tiempo real las métricas de 96 modos distintos de entrenamiento.

Datos a monitorear y su relevancia para la salud

El doctor Gioscia enumeró las cuestiones más importantes a considerar al momento de escoger un dispositivo y que ambos modelos de relojes inteligentes ofrecen.

Uno de los parámetros a controlar es la saturación de oxígeno en sangre, un indicador de su trasporte por el sistema circulatorio. Es importante tener una estimación de los niveles de oxígeno porque el cuerpo no puede funcionar correctamente, aseguró.



Agregó que el monitoreo de la frecuencia cardíaca, tanto durante la práctica de ejercicio físico como en los momentos de reposo, es clave: “Es útil conocer este valor para establecer las zonas de entrenamiento, regular el esfuerzo y monitorear la recuperación. Si excedemos la zona de resistencia, los músculos no reciben la alimentación correcta, les falta oxígeno, lo que reduce los beneficios del ejercicio que estemos realizando. Monitorear la frecuencia cardíaca es muy importante, sobre todo para aquellos que se inician en una actividad física”.



Otro indicador de salud importante es la calidad del sueño, sostuvo. “Al realizar las distintas actividades diarias, comprometemos nuestro cuerpo, lo llevamos a situaciones de exigencia que conlleva un desgaste tanto físico como mental. Con el sueño se aumenta la plasticidad neuronal y los circuitos neuronales se regeneran permitiendo así una mejora a nivel cognitivo. Para que nuestro rendimiento sea adecuado es esencial esta regeneración neuronal”, acotó.



Medir nuestro nivel de estrés diario también es importante para cuidar nuestra salud, y junto con la práctica de ejercicio podemos combatir los niveles altos de estrés. Comenzar una rutina de ejercicio es el primer paso, junto con medir los valores ya mencionados, puntualizó Gioscia.

Santiago Comba, campeón uruguayo de crossfit en 2019 y único deportista local que participó en el mundial de esta disciplina, Crossfit Games, valida esta herramienta y sus beneficios al momento de ejercitarse.



Utiliza el reloj inteligente de Huawei GT 2 y enfatiza su provecho. “Los valores del cuerpo varían a diario, dependiendo el cansancio que tengas, el nivel de exigencia que estés aplicando. Quizá te estás exigiendo de más o en una zona en la que no deberías y el smartwatch permite ver fácilmente esto. Si estás en la frecuencia cardíaca en la que querés trabajar: no es lo mismo hacer un trabajo aeróbico que anaeróbico”, aseguró Comba quien hace siete años que entrena y hoy tiene una cadena del rubro fitness.

Santiago Comba, campeón uruguayo de crossfit.

Y remarcó que para diferenciarlo es importante no solo conocerte sino tener algo que diga si efectivamente lo estás haciendo. Asimismo, en el instante, ya que el dispositivo muestra los datos en el momento.



“Salir a correr y saber exacto cuántos metros vas, cuántos kilómetros, proyecciones de cuánto demoraré en llegar a tal destino, además de las calorías quemadas entre otros tantos valores”, ejemplificó.



Si bien las funcionalidades que usa son muchas, las principales son medir la frecuencia cardíaca, el control de sueño y el estés.



Explicó está última es muy beneficiosa, ya que la recuperación es tan importante como el entrenamiento en sí mismo: “Cuando estás en el nivel profesional, todo el mundo entrena bien, todos son buenos, la diferencia es lo que se hace fuera del entrenamiento, entonces recuperarte, dormir bien, saber que la calidad del sueño es buena, es muy relevante”.



En este punto, Comba resaltó que el smartwatch es ideal para cualquier persona. “No tenés que ser deportista para poder usarlo. Sirve para la diaria y es muy completo”, acotó.



QUÉ MODELO ELEGIR Huawei Watch GT 2, un rendimiento sorprendente

Huawei Watch GT 2 es minimalista y clásico pues remite a los relojes tradicionales, pero contiene la tecnología más avanzada que puede tener un wearable de su tipo. Su pantalla de cristal 3D, sin biseles, y resistente al agua (sumergible hasta 50 metros de profundidad) y al polvo, es ideal para nadadores o para quienes disfruten de una carrera a campo traviesa.



Además, es ultradelgado, por lo que resulta bastante cómodo para realizar cualquier actividad deportiva. Está disponible en dos tamaños: 42 mm y 46 mm.

Si eres deportista, necesitas una batería increíble que pueda seguir tu ritmo. Huawei Watch GT 2 puede convertirse en tu compañero de entrenamiento, ya que su autonomía es sorprendente: el modelo de 46 mm tiene batería hasta para dos semanas con una sola carga, mientras que el de 42 mm debe cargarse una vez cada siete días.



Una buena batería significa un gran rendimiento, el cual se ve reflejado en todo lo que puedes hacer con el Watch GT 2: monitorear tu ritmo cardíaco mientras realizas natación —incluso cuando duermes, gracias a su Inteligencia Artificial—, medir la distancia que has recorrido, las calorías que has quemado, las rutas de tu entrenamiento, tu nivel de estrés y, por supuesto, recibir notificaciones y llamadas; todo, directamente en tu muñeca.



Lo mejor es que toda esa información se concentra de forma clara en su amplia variedad de carátulas, con distintos colores y estilos únicos. Así que no importa si quieres ver la información clara y estructurada o prefieres una carátula clásica para una reunión de trabajo, este wearable tiene variedad suficiente.



El Watch GT 2 tiene preinstalados más de 10 cursos de carrera y contiene una voz que te guiará en tus entrenamientos. Cada lección te ayudará en distintos objetivos de carrera: novatos, reducción de peso o mejorar tiempos y, por supuesto, cada una cuenta con diferentes niveles para que siempre busques superarte.

Huawei Watch FIT, 13 cursos para correr

El Huawei Watch FIT cuenta con 13 cursos de carrera incorporados para corredores de todas las habilidades. Mientras corres, el smartwatch desglosa las instrucciones de carrera y analiza tu cuenta de pasos.



La tecnología inteligente de Huawei ofrece una guía de carrera en tiempo real y consejos de entrenamiento para aumentar su eficiencia en esta área.

Asimismo, admite 11 modos de deportes profesionales (incluye correr, caminar, ciclismo, nadar, elíptica, remo) y 85 modos de deportes libres: entrenamiento, baile, deportes de raqueta, acuáticos, de nieve, extremos y más.



Los sensores inteligentes controlan el ritmo cardíaco del usuario, la zona de ritmo cardíaco, las calorías quemadas, la duración del ejercicio y otros datos sobre el ejercicio. Además, cuida de tu salud al llevar un registro detallado de tus niveles de saturación de oxígeno (SpO2), presión arterial, frecuencia cardiaca, ciclo menstrual, hábitos de sueño y brinda consejos para reducir tu estrés.

También integra recordatorios para pararse y notificarles a los usuarios que deben mantenerse activos, incitándolos a moverse si están sentados durante más de un tiempo determinado.



Junto con la aplicación Huawei Health puedes adaptar tus configuraciones para activar y desactivar recordatorios, ajustar los intervalos de éstos, crear algunos para que sean semanales, establecer notificaciones para las horas de inicio y fin del ejercicio y más.