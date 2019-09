Simulaciones con robots: así se preparan los anestesistas para situaciones críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Anestesistas uruguayos enfrentaron distintas simulaciones de situaciones críticas que pueden ocurrir en los quirófanos con robots de alta fidelidad. Estos ocuparon el lugar de pacientes de diferentes edades, desde bebés de apenas siete meses hasta adultos.

Estas prácticas se realizaron en el marco del XXI Congreso Uruguayo de Anestesiología, celebradas entre el 27 y 31 de agosto en el Hotel Radisson de Montevideo. Germán Reta, docente y presidente del congreso, dijo a El País que el programa del evento constó de un 80% de talleres y un 20% de conferencias.

En particular, el médico resaltó las simulaciones: “Los robots se usan para recrear situaciones en las cuales puede ocurrir un evento crítico que eventualmente es vital. En general, es un evento que es raro, pero dada la gravedad del evento, puede producir daños o puede producir la muerte de la persona”.

En la simulación, los anestesistas trabajaron en un lugar acondicionado como una sala de operaciones y estuvieron bajo una presión similar a la que viven en una situación real. Cada profesional tuvo que tomar situaciones y fueron corregidos.

La situación en Uruguay.

Gonzalo Barreiro, médico anestesiólogo, expresidente de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología (WFSA) e integrante del directorio de la WFSA, sostuvo que Uruguay está muy bien parado en el tema, a comparación de otros países de América Latina y del mundo: el número de anestesiólogos es bueno y no existen problema graves de acceso para los pacientes.

“Lamentablemente, en el mundo la situación es realmente crítica. Hay siete mil millones de personas y, de estas, cinco mil millones no tienen acceso a anestesia y cirugía segura”, dijo Barreiro. Esta carencia, según señaló, mata a una persona cada dos segundos. “Mata más que el sida, que el paludismo, que la tuberculosis, y más que estas tres juntas”, sostuvo.

La WFSA tiene un paneo muy completo de la situación mundial, dado que se trabaja en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 140 sociedades nacionales.

Con el propósito de mejorar esta situación “catastrófica” es que la OMS y otros protagonistas involucrados fijaron el número mínimo de anestesiólogos que debería haber por país: cinco cada 100.000 habitantes.

“No quiere decir que ese sea un número ideal. Es un número bastante arbitrario en mi modesta opinión. Es un número que tiene que ser más alto y, de hecho, es mucho más alto en los países desarrollados”, dijo.

Simulaciones de anestesistas en Montevideo. Foto: Congreso de Anestesiología

En lo que respecta a América Latina, Uruguay tiene “el índice de anestesiólogos por habitantes mejor y más grande”, con 11 anestesistas por cada 100.000 habitantes. Otros países como Argentina, Brasil o México rondan en los 10 profesionales por la misma cantidad de habitantes.

Para mejorar la situación, Barreiro explicó que se necesitan algunos elementos básicos como infraestructura, medicación, equipamiento y recursos humanos especializados.

En Uruguay, algo a destacar según el médico es que hay una cultura instalada: “Existe un sistema histórico en el que el acceso a la asistencia quirúrgica y anestésica siempre fue provisto”, dijo.

Y, respecto a la preparación que tienen los anestesiólogos uruguayos, opinó que es algo que “en los últimos años ha mejorado en forma espectacular”.

A su juicio, esto es fruto de un trabajo conjunto de la cátedra de anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU), que permitió llegar a un nivel “con estándares de excelencia” como los de Europa o Estados Unidos.

Pero más allá de la formación en los años de facultad, Barreiro resaltó la importancia de la educación médica continua, dado que al tiempo que cambia la tecnología, también lo hacen los pacientes. “Hay algo obvio que a veces no pensamos y es que la gente vive mucho más que antes. Cuando yo empecé anestesiología, a nadie se le ocurría llevar a un paciente de más de 75 años a una sala de operación; era raro. Ahora se llevan de 85 o 90 años a operar. Cambió la población y a todo eso hay que adaptarse a través de educación médica continua”, indicó.

Simulaciones de anestesistas en Montevideo. Foto: Congreso de Anestesiología

De ahí la importancia de que existan las simulaciones con robots para que los anestesistas estén preparados. “La que financia este centro de simulaciones es la SAU. Esas cosas la gente tiene que saberlas”, afirmó.

Congreso.

El congreso de anestesiología se realiza cada dos años en Uruguay y en 2019 el tema elegido fue “Por una anestesia segura y de calidad para nuestros pacientes”.

Además de las simulaciones robóticas, en las que los profesionales debieron tomar decisiones y luego recibieron un análisis y correcciones en el caso de registrarse errores, se realizaron otros talleres como el de Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) y de Basic Life Support (BLS) con la certificación de la American Heart Association (AHA).

También hubo talleres de anestesia en pediatría y de dolor agudo y crónico, para los que los profesionales usaron cadáveres no formolizados. Además se hicieron talleres de ecocardiografía básica y avanzada y de anestesia en neurocirugía.

Se brindaron varias conferencias de médicos locales y extranjeros y se hizo una puesta a punto en temas como anestesia en neurocirugía, anestesia en ginecología y obstetricia, anestesia en pediatría y un simposio de seguridad en anestesia.

Por una anestesia segura y de calidad.

Respecto al lema bajo el que se desarrolló este congreso este año, “Por una anestesia segura y de calidad para nuestros pacientes”, el doctor Germán Reta detalló que cuando se habla seguridad se hace referencia a la reducción de los riesgos a un mínimo aceptable y, para eso, todo el personal de salud debe entrenarse: “El objetivo del congreso es que todos los anestesiólogos estén formados en todas las herramientas que se utilizan habitualmente. De todas maneras, lo que se hace es tratar de que esos eventos críticos no ocurran. En las simulaciones se pone énfasis en gestión, en todos los pasos que pueda haber y que puedan conducir a errores. No se centra sobre el individuo en sí. Obviamente, si hay un individuo que se equivocó a propósito va a tener sus responsabilidades, pero también, por ejemplo, está el caso del sistema, que muchas veces pasa por ampollas o medicaciones que tienen rótulos muy similares y que son muy fáciles de confundir. En esos casos, es responsable el individuo de no haberlo leído bien, y también es responsable quien fabricó esas ampollas y condujo al error de la persona por el etiquetado”.



Reta sostuvo que los robots se usan entonces para recrear situaciones en las cuales puede ocurrir un evento crítico que eventualmente es vital, en general es un evento que “es raro”, dijo, pero dada la gravedad del mismo puede producir daños o puede incluso la muerte del paciente.



“Es una situación imprevista que puede ocurrir en una cirugía. El anestesista tiene que estar preparado para prevenirla y para reducirla al máximo y tratarla o, eventualmente si no se puede prevenirla porque aparece en forma imprevista, tratar de actuar en consecuencia”, agregó el médico en entrevista con El País.