Siete innovaciones tecnológicas que se usarán en el Mundial

Hoy comienza el torneo de fútbol más importante del planeta. En esta edición habrá algunas novedades en el uso de la tecnología, por ejemplo, será la primera vez que se transmitan los partidos en 4k y se use el sistema arbitraje VAR. A continuación, te dejamos una lista con las siete innovaciones más interesantes del Mundial Rusia 2018.



1. Pelota inteligente

Telstar 18 es el nombre de la pelota que se usará en el Mundial Rusia 2018. Desarrollada por Adidas, fue presentada en noviembre de 2017 en Moscú y es una reedición del balón con el que se disputaron los Mundiales de México 1970 y Alemania 1974.



La pelota lleva incrustado un chip de transmisión de datos en proximidad (NFC), que permite a los consumidores interactuar con el balón mediante un Smartphone o Tablet y obtener información vinculada con la ubicación del usuario así como varios desafíos para hacer con la pelota.



No hace falta descargar ninguna aplicación extra. Es compatible con la mayoría de los dispositivos Android y los iPhone modelo 7 en adelante con NFC habilitado.



2. VAR para asistir a los árbitros

Será la primera vez que se utilizará en un mundial la asistencia arbitral por video (VAR, por sus siglas en inglés). Habrá dos asistentes de VAR y un técnico de video, encargados de revisar las imágenes. Esta tecnología se utilizará solo en caso de que se identifique un error claro o bien pase inadvertido un incidente grave.



3. Fan ID

Se trata de una tecnología que permite la entrada sin visado a Rusia para los extranjeros que tengan pases para los partidos de la Copa. El documento de identidad emitido por las autoridades rusas cuenta con un chip integrado que permitirá el rápido reconocimiento de los asistentes.



El documento es obligatorio y es válido para ingresar y permanecer en el país 10 días antes del primer partido y hasta diez días después del último.



4. Seguimiento del rendimiento

El sistema de procesamiento de datos se utiliza para la preparación física de los jugadores, para encontrar los mejores elementos, identificar los puntos débiles del rival y finalmente ayudar a la comprensión del espectador.



En el caso del Mundial, cada selección recibirá información de dos cámaras de seguimiento óptico que seguirán los movimientos de los jugadores y la pelota en la cancha. Esa información será procesada y transmitida a los asistentes para que los técnicos puedan tener datos para evaluar rendimiento, identificar vulnerabilidades y pensar en nuevas estrategias para mejorar el desempeño.



5. Trasmisión 4k

​La FIFA transmitirá cada uno de los 64 partidos por primera vez en ultra alta definición (UHD-4K) con imágenes de alto rango dinámico (HDR).



Cada encuentro del evento mundialista será cubierto con 37 cámaras, de las cuales ocho contarán con salida dual UHD/HDR y 1080p/SDR y otras ocho con salida dual 1080p/HDR y 1080p/SDR.



También se contará con ocho cámaras súper lentas, dos ultras lentas, una cámara aérea cablecam y una helicam Cineflex que garantizarán imágenes de la mejor calidad desde todos los ángulos y en todos los estadios, dice la FIFA a través de su sitio web.



6. Línea de Gol

Se trata del sistema para la detección automática de goles, que ya se usó en el Mundial de Brasil 2014. Todos los estadios rusos están equipados con esta tecnología que procesa la información de 14 cámaras y los receptores en la pelota para enviar, en milésimas de segundo, la señal al reloj del árbitro indicando si la pelota entró o no al arco.



7. Seguridad de las entradas

Por último, todos las entradas para asistir a los encuentros incorporan un sistema de identificación de radiofrecuencia (RFID) para reconocer si se tratan de tickets falsos o que hayan sido cancelados.