Los shoppings planean la decoración navideña con mucha anticipación

Entre mediados de octubre y los primeros días de noviembre, hay espacios de los shoppings uruguayos que empiezan a cerrarse o taparse con grandes telas. “Hay gente que vicha, gente grande. Eso nos divierte mucho y nos gusta”, confesó Virginia Martínez, encargada de prensa de Portones Shopping.



Lo que están “escondiendo” es la nueva decoración navideña, algo que casi todos los centros comerciales tratan de mantener en secreto hasta último momento. Generalmente la inauguración se produce durante el mes de noviembre. Tres Cruces es el único que espera hasta principios de diciembre para mostrar lo suyo.



Lo cierto es que ninguno cumple la tradición de armar el arbolito el 8 de diciembre, lo que lleva a que mucha gente comente lo temprano que la Navidad se instala en estos lugares. Pero si eso le parece demasiado anticipado, no imagina desde cuándo los responsables del tema comienzan a trabajar en la tarea.



“Cuando termina la Navidad, ya empezamos a planificar la próxima”, contó Ximena Lema, del shopping Tres Cruces, el que es más tempranero junto a Portones en comenzar a planear. Montevideo Shopping espera hasta febrero, Nuevocentro y Costa Urbana lo hacen desde marzo, y el que más demora es Punta Carretas, que empieza a mediados de año.



¿Por qué tanta anticipación en la mayoría de los casos?, se preguntará usted. Un elemento que es fundamental a tener en cuenta es que el proveedor de los materiales que utilizarán (Effa’s Party en todos los casos, salvo Punta Carretas) viaja a principios de año al exterior a buscar ideas y comprar su mercadería. Eso exige que para entonces deba contar con la lista de pedidos de cada centro comercial.



Otro aspecto importante es que lo que se planifica es una decoración de enormes dimensiones, por lo que lleva su tiempo hacerla realidad. La idea madre surge de las reuniones de los distintos equipos de marketing de cada shopping y se nutre tanto de ideas propias como de lo que ocurre en otras partes del mundo o lo que marcan las tendencias. Las películas navideñas son otra fuente de consulta.



Hasta allí lo que develan del proceso; el motivo elegido para 2019 se lo reservan como sorpresa. La única excepción es Tres Cruces, que ya anunció que este año seguirá con su tradición de decorar en base a peluches. En noviembre inicia una promoción con peluches chicos (30 centímetros) que se canjean con boletas de compra y cierra con la decoración navideña en la que se utilizan peluches de 50 centímetros. Cuando esta se desarma, los muñecos se sortean entre los seguidores de las redes sociales. “Es el sorteo anual en el que tenemos más inscriptos”, destacó Lema.



En 2017, fueron peluches de ovejitas; en 2018, de pumas, y en 2019 las estrellas serán los dragones. “Simpáticos, no malos”, aclaró la responsable de prensa. “Encontramos un modelo de dragón muy tierno, la gente lo ve y lo quiere abrazar, es precioso. Vamos a tener un coleccionable de tres colores: azul, rojo y verde”, agregó; y dijo que eso llevó a que la decoración de este año responda a una Navidad del Medioevo, con Papá Noel dentro de un castillo de esa época, rodeado de espadas y escudos.



Portones solo adelantó que continuará en la línea de que la Navidad no es una decoración, sino una escenografía que transmite una historia. El año pasado el cuento fue una invasión de conejos blancos sobre una paleta de colores no tradicional para la fecha, en tonos de turquesa y plata.



De Nuevocentro, Karina Tucuna solamente pudo revelar que este año va a tener una apuesta muy fuerte, que “nos parece que va a pegar muchísimo en el público”. Este shopping se caracteriza por cambiar su temática navideña año a año. Ha tenido Navidad Dulce, Navidad de Luz o Navidad bajo el Mar. En 2019, lo novedoso es que va a incorporar decoración en el exterior del edificio.



Costa Urbana siempre se centra en algo lúdico, con una actividad pensada para que los niños puedan interactuar. Ya tuvieron un botecito, una calesita y un trencito, pero se guardan en secreto lo que ocurrirá este año. “Lo único que podemos decir es que, por primera vez, vamos a tener pesebre”, informó Carolina Perrone.



Montevideo Shopping y Punta Carretas mantienen en reserva el hilo conductor que eligieron para 2019. Mientras el primero se caracteriza por no contar con un espacio especialmente dedicado a la decoración por lo que la distribuye por todo su edificio, el segundo se enorgullece de haber marcado un poco el camino en esto de la decoración para las fiestas. “Debido a la magnitud y el impacto que tiene, sentimos que es en Punta Carretas donde se hace la mayor inversión en Uruguay en ambientación navideña”, señaló Milagros Abal, su encargada de prensa.

Desde 1995, Effa's es el principal proveedor Effa’s Party empezó vendiendo los árboles de Navidad a los shoppings y hoy se encarga de la decoración completa de Portones (el primero), Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevocentro, Costa Urbana, Las Piedras, Salto, Rivera (dos centros), Colonia, Mercedes y Punta del Este (no todos los años). “Nos ocupamos del proyecto y del armado y desarmado de la decoración. Ofrecemos todo el servicio”, explicó Ruth Stosky, dueña de la empresa junto a su marido. “Es un ir y venir. A veces planteamos ideas y les gusta; otras veces es el cliente el que propone algo”, añadió. A fin de año, viaja a ver decoraciones de distintas partes del mundo y concurre a las ferias de decoración que se celebran entre enero y febrero. Stosky contó que en Uruguay las decoraciones se cambian año a año, lo cual demanda un trabajo creativo y de elaboración que lleva su tiempo. “Se importa la materia prima, pero todo se hace acá”, destacó.

En paralelo.

Todos los shoppings acompañan la decoración con actividades alusivas a la fecha. Lo más tradicional y que se repite en casi todos los casos, es la presencia de Papá Noel para que los niños se saquen fotos con él y le lleven sus cartas.



Desde hace años, Montevideo Shopping trabaja con las escuelas de formación artística del Sodre para ofrecer un cronograma con sus actuaciones que se mantendrá en 2019, contó Carolina De León. Portones, en tanto, contará con coros de villancicos algunos jueves de diciembre. Tres Cruces tiene pensado repetir lo de 2018, año en que organizó una actividad de donación de juguetes que llamó “Fábrica de sonrisas”. Mientras que Punta Carretas realizará su tradicional ceremonia de inauguración de la decoración.



Nuevocentro tiene planificadas muchas actividades pero, como tienen que ver con el tema navideño que no revela, no se pueden conocer aún. Lo que sí puede anunciar es que por esa fecha se dará la inauguración de la ampliación, lo mismo que pasará con Tres Cruces. Ambos abrirán un tercer nivel.



En ninguno de los shoppings faltará el arbolito, sea dentro o fuera del edificio. Tres Cruces incluso tendrá dos, uno en el mall y otro en la terminal. Todos lo desarmarán el 7 de enero, salvo Montevideo Shopping que lo mantendrá hasta el 10, día en que toda la decoración navideña ya será historia hasta que se vuelva a empezar.

Cada cual tiene su decoración preferida “Cuando empezamos a decorar Montevideo Shopping, había gente que venía a las 9 de la mañana para conocer la propuesta y les veías las caras de felicidad”, recordó Ruth Stosky (Effa’s) sobre una acción que marca a grandes y chicos. “En Punta Carretas, el elemento que más se destaca es la nieve”, contó Milagros Abal. Cada encargada de prensa de cada shopping tiene su Navidad preferida. Karina Tucuna (Nuevocentro) eligió la Navidad de Luz, en la que las figuras se formaban con luces. “Fue una propuesta de esas que decís ‘¡cómo me gustaría repetirla el año que viene!’ “, dijo. Virginia Martínez (Portones) se quedó con la Navidad de los osos polares, que era blanca y azul y tenía una pista de hielo que bajaba del segundo nivel. Carolina Perrone (Costa Urbana) recordó la del tren con Papá Noel en el Polo Norte. Lo que más resaltó Carolina De León de Montevideo Shopping fue la iluminación de las bóvedas diseñadas por Eladio Dieste, características de este centro comercial. Ximena Lema trabaja en Tres Cruces desde enero, por lo que su Navidad preferida la eligió desde su experiencia de clienta y se inclinó por la de las ovejitas. “El peluche era precioso y voló”, recordó.

Portones Shopping Fue el primer shopping para el que Effa’s Party realizó la decoración completa. “Portones no hacía escenografía y se lo propusimos. Fue un reto porque, si les gustaba, seguíamos los años siguientes; sino, volvíamos a hacer solo el árbol”, recordó Ruth Stosky, dueña de Effa’s. Hoy el shopping hace sus tarjetas de Navidad con fotos de la decoración.

Shopping Tres Cruces Fue otro de los primeros en realizar decoración navideña completa de manos de Effa’s. Este año cuenta con el reto de amalgamar toda la ambientación festiva con la inauguración de su tercer nivel. Es el único que develó el tema que regirá la Navidad de 2019: una Navidad del Medioevo en la que serán protagonistas los peluches de dragones.

Nuevocentro Shopping El más nuevo de los shoppings capitalinos también estrena este año su tercer nivel. Eso determinará que en octubre haya mucha actividad nocturna en el centro, entre los trabajos de ampliación y el armado de la decoración para las fiestas. Una de las grandes novedades navideñas será que contará con decoración en el exterior del edificio.