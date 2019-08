Serie sobre la vida de Maradona: filman en Maldonado episodio que lo tuvo al borde de la muerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los vecinos de Manantiales, el balneario ubicado al este del arroyo Maldonado, se despertaron este martes con una novedad: varios surtidores de nafta aparecieron colocados en el lugar donde hasta hace poco tiempo funcionó un conocido kiosco. “Tenemos estación de servicio”, contó uno de los vecinos a El País. El problema es que los surtidores no fueron precedidos por otros elementos que hacen a una estación de servicio. Caso del enorme pozo para guardar el combustibles que luego será despachado por los surtidores.

El misterio duró poco: los surtidores fueron colocados por una productora audiovisual del país. Se trata de recrear uno de los peores momentos de la vída del astro argentino Diego Armando Maradona, cuando estuvo al borde de la muerte durante un verano en Uruguay. Esa zona del departamento de Maldonado será el escenario a partir de este miércoles de uno de los capítulos de la serie “Sueño Bendito” -de Amazon Prime- que recrea la vida de Maradona desde su nacimiento en Villa Devoto y su triunfo en el mundo del fútbol.

El 4 de enero de 2000 una camioneta Range Rover empadronada en Argentina y con Guillermo Coppola, la mano derecha de Maradona al volante, estacionó en la estación de servicio de La Barra para cargar nafta y poder llegar cuanto antes al sanatorio Cantegril de Punta del Este.

El polémico contratista no estaba solo. En el asiento trasero se encontraba el joven médico Jorge Romero tratando de salvarle la vida a Maradona. El futbolista estaba en coma por una masiva ingesta de cocaína.

Parte del set: Ricardo Figueredo

El propio Romero relató estos hechos a El País en diciembre de 2009 unos días antes del décimo aniversario del incidente que casi le cuesta la vida a Maradona.

"Alrededor de la una de la tarde alguien llamó a la policlínica de La Barra. Una auxiliar de enfermería atendió y enseguida me dijo, algo exaltada: -'Doctor, Maradona está mal y quieren venir a buscar un aparato de presión'", contó Romero.



El jóven médico se negó a prestar sus aparatos por lo que montó en su destartalada Mehari y partió hacia la chacra del empresario Pablo Cosentino ubicada en la costa a la altura de la terminal Este de ANCAP. "Cuando llegué me hicieron pasar enseguida. Me encontré a un hombre muriendo. Estaba en estado de coma tirado en un sillón. Rodeado de personas que no tenían mucha idea de lo que había que hacer", continuó Romero. Ante la compleja situación, Romero le advirtió a Cóppola que Maradona se encontra en riesgo de vida y que debía ser trasladado de inmediato al sanatorio Cantegril de Punta del Este.

Romero le reiteró a Coppola que Maradona debía ser atendido y trasladado en una ambulancia. El apoderado se negó y paso seguido le dio la explicación: "La prensa es muy difícil, por lo que Maradona vive o muere pero contigo". Ahí ambos resolvieron cargar a Maradona en la camioneta y llevarlo al Sanatorio Cantegril. "Resolvimos llevarlo. Y ahí fue cuando Maradona se salvó porque cuando llegó al sanatorio se puso crítico y con riesgo de vida. Ninguna unidad hubiera llegado a tiempo desde José Ignacio para llevarlo al sanatorio", añadió Romero.

“Cuando vamos de viaje (desde José Ignacio a Cantegril), a Coppola se le ocurre parar en la estación de La Barra para cargar 70 litros de combustible. Estuvimos 15 minutos con Maradona en coma mientras cargaba nafta. Lo quería matar", dijo Romero. En el vehículo se encontraba, además, el dueño de la casa donde Maradona se descompuso, Pablo Consentino.

Durante el viaje en la camioneta Romero atendió como pudo a Maradona aunque negó haberle practicado respiración boca a boca o masaje cardíaco. "Le practiqué algunas maniobras para mantener la vía aérea despejada, para que pudiera respirar. Maradona presentó varias pausas apneicas porque su sistema respiratorio dejaba de actuar (..) Entre que llegué y lo llevamos pasaron como 40 minutos. Para mí fue como si fuera un siglo. En todo momento pensé que si Maradona moría en esas condiciones mi carrera médica terminaba", narró Romero casi diez años después.

El equipo médico del Cantegril le salvó la vida a Maradona, cuyo ángel especial fue el propio Romero. El próximo 4 de enero se cumplirán veinte años de estos acontecimientos. Coppola fue procesado sin prisión por la entonces jueza Adriana de los Santos a pedido del fiscal Juan Bautista Gómez. Coppola negó una y otra vez que Maradona se hubiera intoxicado con cocaína. “¿Quién te vendió fruta podrida?”, le espetó a quien escribe esta nota. “No entendés nada. Diego está empachado, se comió dos ubres de vaca”, exclamó al sacar del bolsillo izquierda de su camisa la factura de una carnicería de La Barra.