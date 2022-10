Cómo será Whatsapp Premium y a qué usuarios apunta la nueva función de la app

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace algunos meses, se conoció que el servicio de mensajería de Meta trabaja en WhatsApp Premium. A partir de allí, comenzaron las dudas de los usuarios sobre qué representa esta versión paga y qué sucederá con las cuentas gratuitas, las cuales existen desde el comienzo de la plataforma y continúan hasta la actualidad.

Gracias a su expansión y la enorme base de usuarios generada, la app se convirtió en una herramienta de comunicación fundamental. Su uso expandido permite comunicarse rápidamente con cualquier persona y de forma gratuita, mediante el uso de un dispositivo móvil.



Por ese motivo, hay mucha atención sobre lo que ocurre con WhatsApp y cuáles son las modificaciones que realiza el servicio a lo largo del tiempo. En ese contexto, llamó la atención la noticia de una versión paga y cuáles son las diferencias con las cuentas regulares.



Qué es WhatsApp Premium



En primer lugar, la herramienta se trata de un agregado de WhatsApp Business, la versión para empresas del servicio de mensajería que ofrece agregados diseñados específicamente para la compra del cliente o para mejorar la comunicación con alguien que quiere adquirir un bien o servicio.



Esta función se había anunciado originalmente en mayo y, en las últimas horas volvió a ser tema de conversación ya que se incluyó en la última versión beta, tanto de Android como de iOS, para algunas cuentas. Quienes tengan cuenta de empresa y sean usuarios de la versión beta de la aplicación, podrán chequear si pueden probar WhatsApp Premium en la configuración.



Entre los beneficios que ofrece, hasta el momento se conoció la posibilidad de asignar chats específicos hasta a diez dispositivos. Esto significa que la misma cuenta podrá estar disponible en todos los equipos, que a su vez podrán estar destinados solamente a ciertas conversaciones en particular, para optimizar el esquema de trabajo.



Además, se podrá crear un link personalizado para chatear con la empresa y se espera que se sumen otras opciones que ayuden a la navegación de un potencial cliente por el catálogo del emprendimiento dueño de la cuenta.

¿WhatsApp será pago?



El servicio de mensajería no será pago y continuará de manera gratuita para cualquier usuario. WhatsApp Premium simplemente se trata de una herramienta adicional para quienes tengan cuenta de empresa, pero ni siquiera estará disponible para las cuentas individuales de la aplicación.



A su vez, quienes utilicen WhatsApp Business tampoco estarán obligados a pagar la versión premium, ya que se trata de un recurso adicional que se pone a disposición para quienes consideren usarlo.



Dado que aún no está lista para la versión final de la app, todavía no se conoce de cuánto será el precio de la suscripción. Lo que sí se adelantó es que se podrá cancelar en cualquier momento y que una vez paga, la cuenta tendrá el derecho de disfrutar de los beneficios hasta el fin de la suscripción, incluso si ya canceló su próximo pago. Esta forma de facturación es la que suelen realizar empresas con planes de suscripción opcionales.