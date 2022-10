Sepa cuáles son los celulares que no tendrán WhatsApp desde noviembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se dio a conocer una nueva lista de modelos de celular que dejarán de recibir soporte de WhatsApp a partir del 31 de octubre. Esto indica que no podrán actualizar la aplicación y que, por lo tanto, se quedarán sin el servicio de mensajería de Meta. La imposibilidad se da por el sistema operativo con el que trabajan ciertos dispositivos.

Durante los últimos años, la plataforma se posicionó como una herramienta de comunicación clave en todos los ámbitos. Lejos del propósito solamente social que tenía en un comienzo, su expansión logró introducirla en todos los segmentos: laborales, personales, organizativos, etc.

En ese contexto, WhatsApp lanza constantemente actualizaciones y novedades dentro del servicio que intentan mejorar la experiencia de los usuarios. Mientras que algunas pasan por cuestiones menores, otras son importantes y tienen ciertas exigencias sobre el sistema operativo.



Por lo ya mencionado, para millones de personas en el mundo es fundamental poder entrar a la app y utilizarla normalmente. Lamentablemente, muchas de las nuevas herramientas hacen que algunos dispositivos ya no puedan ejecutar la aplicación.

Según se informó, los celulares que trabajen con la versión 4.0.1 de Android o inferior ya no podrán actualizar la aplicación. A pesar de que algunos usuarios que cuenten con esta versión del sistema operativo pueden actualizarla y continuar con el uso de WhatsApp, muchos modelos quedarán afuera a partir del 31 de octubre.



Los celulares que no tendrán WhatsApp desde noviembre:



- Samsung Galaxy Ace 2

- Samsung Galaxy Core

- Samsung Galaxy Trend Lite

- Samsung Galaxy Trend II

- Samsung Galaxy S3 mini

- Samsung Galaxy Xcover 2

- Huawei Ascend D2

- Huawei Ascend Mate

- Huawei Ascend G740

- LG Lucid 2LG Optimus F7

- LG Optimus L3 II Dual

- LG Optimus F5

- LG Optimus L5 II

- LG Optimus L5 II Dual

- LG Optimus L3 II

- LG Optimus L7 II Dual

- LG Optimus L7 II

- LG Optimus F6LG Enact

- LG Optimus L4 II Dual

- LG Optimus F3

- LG Optimus L4 II

- LG Optimus L2 II

- LG Optimus F3Q

- Archos 53 Platinum

- HTC Desire 500

- Caterpillar Cat B15

- Sony Xperia M

- Wiko Cink Five

- Wiko Darknight

- ZTE Grand S Flex

- Lenovo A820

- ZTE V956 UMi X2

- Faea F1THL W8

- ZTE Grand X Quad v987

- ZTE Grand Memo

Todos los dispositivos móviles del listado pertenecen a Android y tienen el problema antes mencionado. Todavía no se especificó si habrá versiones de iOS que quedarán afuera y si esto compromete a algún modelo de iPhone.