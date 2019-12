Seis cosas que tenés que conocer de la historia de amor de Luis Suárez y Sofía Balbi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves a la noche, en el Hotel Fasano de Punta del Este, Luis Suárez y Sofía Balbi renovarán sus votos matrimoniales luego de 10 años de casados.



Por eso, en esta nota, te dejamos cinco cosas que sí o sí tenés que saber de esta historia de amor:

1) Juntos desde toda la vida

Se conocieron cuando ella tenía 13 años y él 15. Se hicieron inseparables. Él vivía en la zona de La Comercial y ella en Solymar. Suárez llegó a reconocer que, como no tenía plata para trasladarse, llegó a ir caminando para verla. en esa época Suárez estaba en las divisiones inferiores de Nacional. Suárez confesó en entrevista que si bien es hincha de Nacional de toda la vida, por razones familiares llegó a ser mascotita de Peñarol



2) Amor a distancia



Luego de la crisis del 2002, Sofía y su familia y emigró hacia Barcelona en busca de nuevas oportunidades. "En un momento, me dio a entender que si no iba a verla, se terminaba la relación", contó en varias entrevistas. El futbolista, que en ese entonces tenía 16 años, consiguió el pasaje a través del contratista Daniel Fonseca y su hermano le prestó 50 euros para gastos. Así llegó al aeropuerto de Barcelona, donde para colmo fue retenido por migraciones, sospechoso de arribar con intenciones de trabajar ilegalmente. "Lucho" fue a visitarla y allí también se enamoró de la ciudad y el club, donde siempre soñó jugar y llegaría años más tarde.



En 2007, con apenas 19 años, Suárez lleva sus goles al Groningen y le propuso a Sofía convivir juntos en Holanda. Luego lo fichó el Ajax, y en 2009 se casaron. La primera hija, Delfina, llegó una año más tarde en 2010. Luego siguieron Benjamín en 2013 y Lautaro en 2018.

3) Grabada en todos lados

El "Pistolero" lleva tatuado el nombre de su esposa en la pierna derecha. Además, los dos tienen tatuado un león en el dedo donde va la alianza. Como si fuera poco, Suárez también lleva el nombre de su esposa grabado en uno de sus objetos más preciados: el mate.

4) Clásico festejo

Cada vez que hace un gol, festeja de la misma forma. Se besa la alianza y luego levanta tres de sus dedos en homenaje a los hijos que tiene la pareja: Delfina, Benajmín y Lautaro. Ese gesto lo lleva tatuado en el cuello.

5) Pese a todo hay cosas que no le cuenta

El futbolista reconoció tras la mordida a Giorgio Chielini en el Mundial de Brasil 2014 que se trató con una psicóloga para moderar sus reacciones. "Me ha ayudado muchísimo en mi vida. Yo era una persona que me guardaba todo. Llegaba de los partidos y a Sofi no le contaba nada. Hoy le digo todo: viste que hice tal cosa, que me pelee con este. Eso me ayuda muchísimo", dijo en una entrevista. Ante la consulta de si nunca más lo haría contestó: "Estoy totalmente tranquilo de que estoy en un 0,0% de posibilidades de crear polémica, ni nada. Hoy en día moderé muchas cosas", respondió.

6) Juntos por una causa común: la solidaridad

Luis y Sofía son los padrinos de la Fundación Pérez Scremini, que trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay. Año tras año colaboran con dicha organización y recorren las instalaciones junto a los más chicos.