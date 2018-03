Seis consejos para tener una cuenta de Instagram perfecta

Cada vez más personas usan los Instagram Stories, los mensajes instantáneos más populares de internet. Pero hasta el 'influencer' menos experimentado sabe que el éxito viene de la mano de una buena edición final.



Los 'youtubers' han optado por usar Instagram como su segunda plataforma. Una nueva entrada a sus canales que requiere de cierta destreza. Para ello te dejamos seis consejos para tener una cuenta perfecta:



1. Fotos y videos horizontales

Para no limitarse solo a los contenidos en pantalla vertical, es posible realizar una mínima edición en Instagram para que una imagen de cualquier tamaño se ajuste a la pantalla. Si se trata de un contenido grabado en formato horizontal, se puede usar los dedos para minimizar y centrar.



2. GIFS para todo

El segundo consejo para lograr llamativas Instagram Stories es el uso indiscriminado de GIFS. Se trata de una opción que se encuentra dentro del menú de stickers. Pulsando sobre #GIF y escribiendo aquello que se busca es posible decorar las historias instantáneas.



3. Texto con estilo

En Instagram no solo se puede añadir GIFS o colocar cualquier tipo de imagen, sino que también se puede jugar con el texto. Al menos es así gracias al uso de cinco tipos de fuente: Clásica, Moderna, Fuerte, Neón y Máquina. Se pueden usar de manera indistinta, agrandarlas o volverlas más pequeñas con los dedos sobre la pantalla.



4. Otras apps

Instagram tiene varias herramientas de edición con las que se puede lograr efectos que hagan destacar las historias instantáneas. Sin embargo, al ver algunos Instagram Stories es fácil toparse con collages, videos superpuestos a imágenes estáticas y más. Este tipo de productos se logran con otras apps como Unfold.



5. "Pinceleando"

Los Instagram Stories pueden llegar a verse mejor con un par de pinceladas, para ello es necesario aprender a usar el pincel de la app y practicar para volverse diestro. No es una tarea fácil, y que requiere de un tipo especial de precisión dactilar. Esto junto a tipografías diferentes puede generara gran impacto.



6.​ Destacá en Instagram Stories

Si tus Instagram Stories quedaron tan bonitas que no las querés perder a las 24 horas, aún puedes conservarlos. Para ello puedes destacarlas, eso se logra presionando el corazón que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Así luego aparecerán debajo de tus datos. También podés ver el resto de tus historias al presionar el círculo que tiene un "+" y dice "nuevo", desde ahí podrás ingresar a todas tus publicaciones instantáneas y seleccionar las que quieras que se vuelvan a ver.