Tránsito y alcohol: qué ocurre cuando se toma una medida de whisky

El Magister en Seguridad Vial, Walter Piquinella participó del Micro de Seguridad Vial en Calidad de Vida por el El País y planteó que "el alcohol es uno de los grandes flagelos que tienen los accidentes de tránsito en todo el mundo".

En Uruguay, dijo, según la OMS, cada persona consume 7,6 litros de alcohol puro al año y nos ubica octavo en América Latina. hay otros países que beben mucho más en promedio que el uruguayo pero sigue incidiendo muchisimo en los accidentes por lo que es un problema a atender.



Piquinella dijo que en vísperas de la Noche de la Nostalgia es bueno tener en claro que los accidentes pueden ocurrir incluso con poca cantidad de alcohol.



"Por ejemplo tomar una medida de whisky, no vamos a estar ebrios, pero es impresionante cómo sólo eso afecta la conducción", afirmó. Cuando una persona conduce y va a frenar, el movimiento de levantar el pie del acelerador y pasarlo al freno -conocido como tiempo de reacción- es de tres cuartos de segundo.



"Con una medida de whisky el tiempo de reacción pasa de tres cuartos de segundo a un segundo. No nos damos cuenta, pero el alcohol actúa en el sistema nervioso central y la información va más tarde", dijo. "Yendo a 50km/h en vez de llegar al freno a los 10 metros (que es el estandar) se va a 13 metros", acotó. "Si en tres metros agarramos un peatón, lo vamos a lesionar gravemente si es que no lo matamos", alertó.



Piquinella explicó que "tomando más alcohol se va a 1,15 segundos el tiempo de reacción y se pasa a 16 metros la frenada; con el tercer whisky el tiempo de reacción pasa a 1,30 segundos y a 50 km/h se llega al freno a los 20 metros".