Segundo Foro de Movilidad Sostenible: el transporte de bienes y personas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Movilidad Sostenible, un ciclo de tres jornadas en el que especialistas hablan en detalle sobre el transporte de pasajeros, los autos eléctricos de particulares y el transporte de carga, tuvo hoy miércoles su segunda jornada, dedicada puntualmente al transporte de bienes y personas.

La apertura contó con la presencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y luego continuó con un panel de speakers que narraron la experiencia que tienen en el tema de la movilidad desde sus respectivas empresas u organizaciones.

La intendenta Cosse realizó un repaso de las obras que se vienen realizando en la ciudad y las que ya se concretaron en los meses que lleva de gestión. Mencionó, entre otros temas, los avances del plan de Movilidad Sostenible, la implementación del boleto ABC y anunció que próximamente se van a lanzar las licitaciones para la reparación de las veredas de la capital.

RELACIONADAS Video Segundo Foro de Movilidad Sostenible: el avance el transporte eléctrico en el país

Uno de los aspectos que más resaltó Cosse fue la importancia del trabajo interinstitucional: “Estamos en un punto de reflexión en el que las diversas competencias nacionales y departamentales tienen que trabajar juntos para que los grandes cambios sean posibles. Porque la Intendencia desde hace tiempo aplica a créditos multilaterales, por ejemplo, pero en la medida en que eso afecta a las cuentas públicas en términos macro, si no hay una política del otro lado que la apruebe, nosotros no podemos desplegar los proyectos”, explicó Cosse.



La jerarca opinó que trabajar con el foco en la sostenibilidad “le hace bien al país, en un mundo que empieza a encontrar la forma de que los grandes inversores vean en el ambiente un negocio. A eso hay que darle la bienvenida”

Sobre el plan de Movilidad Sustentable la intendenta contó que actualmente la comuna lo está revisando en conjunto con el BID, por lo que no hay datos concretos sobre resultados, pero sostuvo que avanza y que “es importante ubicar este proceso en la realidad” que vive la ciudad.



“Acabamos de pasar un año intenso, llevamos menos de un año de gestión que ha sido el año de la pandemia, en el que se ha registrado un descenso de la cantidad de boletos que en un momento llegó a ser del 80%. El gran objetivo fue entonces sostener el sistema de transporte. Para eso hemos trabajado siempre en conjunto con todos los actores, como los trabajadores y las empresas de transporte, y hemos hecho un gran esfuerzo para no tener que subir la tarifa”, señaló la jerarca.

Cosse resaltó que se hizo un gran trabajo con el apoyo del Poder Ejecutivo y el sistema de transporte superó la gran crisis que provocó la pandemia.



Pero en medio de esa crisis, la comuna siguió adelante con diversos proyectos. “Por ejemplo, sostuvimos el boleto ABC. Tuvimos que ajustar la tarifa del boleto este año, pero conservamos el boleto ABC que es para los beneficiarios de la tarjeta del Mides y eso ha significado un gran esfuerzo”, señaló.



Agregó que también se ha venido realizando otros avances en la periferia de Montevideo, como “poner líneas nuevas, modificar frecuenticas, cambiar circuitos, que afectan a unas 50 mil personas”.



Con respecto a la integración de la caminata y la bicicleta en el transporte diario, Cosse dijo que la población ha venido haciendo "una apropiación muy interesante" de la bicicleta y que hay muchas personas que van en ella hasta las terminales de ómnibus, donde las pueden dejar, para luego utilizar este vehículo.



En relación a las caminatas, reconoció que “para caminar se necesitan buenas veredas. Allí vimos una oportunidad y una forma de resolver la reparación de las veredas, porque hay miles de metros que hay que reparar, y como es una responsabilidad de los rentistas, se ha lograr dar una financiación que comienza en breve”, contó.



“Tenemos que seguir trabajando todos en un cambio cultural, y quizá esta crisis sanitaria ha traído la oportunidad de conversar de todo esto”, concluyó Cosse.

Movilidad urbana.

El primer panel para hablar de mobilidad urbana estuvo integrado por Ariel Álvarez - Coordinador de Proyectos MOVÉS, quien co moderó el evento junto a María de los Ángeles Orfila, editora de Vivir y Revista Domingo de El País.



Contaron sus experiencias relacionadas al tema Nhiura Coaquira (Head of Business Development Latam eBuses ENEL X), Ricardo Dorian Metze (Director of Business Development, BID and PM Latin America, DB Engineering&Consulting), Fernando Barcia (gerente general de CUTCSA), y

Mario Alvarellos (secretario de UCOT).



Alvarellos contó parte de la experiencia de UCOT en relación al uso de vehículos eléctricos y destacó que “además de un elemento importante de descarbonización y de apoyo al medio ambiente, también es una colaboración económica para la empresa. Además, una satisfacción para al cliente, ya sea el usuario del transporte o el propio conductor, que la destacan”.



Por su parte, Barcia, de CUTCSA, señaló que si bien hay varios desafíos ante este cambio a vehículos eléctricos, “hay barreras tecnológicas que con el correr del tiempo se van levantando. Cuando comenzamos, por ejemplo, la capacidad de las baterías era mucho menor a la que se está registrando ahora, y esperamos que con los avances tecnológicos la autonomía siga mejorando, para que de esa forma sea viable pensar en una renovación de vehículos convencionales por eléctricos”.

Transprote de carga, mediana, pesada, eléctrica.

El segundo panel, que se enfocó en Transporte de carga, mediana, pesada, eléctrica, estuvo co moderapo por Sebastián Baccino, gerente comercial en SEG Ingeniería y director en Global EV.



Compartieron sus opiniones y experiencias Alejandro Pazos (CMO SCANIA), Lucas Rodriguez (gerente general Air Liquide), Luis Tovar (Especialista de producto Iveco Latin America Importers), y Alejandro Mendez (DAC).



En uno de los pasajes de su exposición, Pazos fue determinante en cuanto al modo de trabajar que deben tener las empresas que manejan este tipo de transporte: “No hay duda que el futuro va a ser eléctrico y autónomo. Y una buena noticia es que todos los países, todo el planeta, está trabajando en esto porque sabemos que no tenemos un plan B, el cambio climático es irreversible y tenemos que actuar aquí y ahora”.



Tovar agregó que hoy en día con el inminente problema del cambio climático las empresas en general en el mundo tienen que pasar por un cambio de cual es filosofía con la que se hacen las cosas día a día. Enfocados en ese objetivo común que tenemos, y con el único gran villano a vencer que es el dióxido de carbono y el efecto invernadero, nuestras industrias han venido invirtiendo en el cambio. Pensamos que no va a existir una solución única, sino que todas las tecnologías que tenemos sobre la mesa tienen muchísimo potencial por delante”, nuestras industrias han venido invirtiendo en el cambio. Pensamos que no va a existir una solución única, sino que todas las tecnologías que tenemos sobre la mesa tienen muchísimo potencial por delante”



Este ciclo Movilidd Sostenible es organizado por El País, Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, CCI France Uruguay, Cámara Mercantil Uruguay-Italia y Cámara de Comercio Uruguay-Países Nórdicos, y el apoyo de Cámara española, Eurocámara Uruguay, Movés y Deres, el evento reunió a autoridades gubernamentales y a líderes privados en la implementación de la movilidad eléctrica.