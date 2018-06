Qué tan seguido tenés que bañarte, según la ciencia

No hay un protocolo oficial para la frecuencia con que nos tenemos que bañar, pero las personas de todo el mundo, en países como India, Estados Unidos, España y México, se bañan una vez al día ( con jabón o sin él), según Euromonitor International.



En el canal 'AskAnAmerican' de Reddit, los mejores comentaristas en los EE. UU. dicen que se bañan incluso más que eso, hasta dos veces al día, dependiendo de la frecuencia con que hacen ejercicio. Y en Brasil, donde las temperaturas en algunas áreas habitualmente superan los 37 grados en el verano, es común que se bañen más de 11 veces por semana, dice Euromonitor. ¿Pero, ¿son realmente necesarias?



Sin orientación oficial

La Academia Estadounidense de Dermatología les aconseja a los padres sobre la frecuencia con que deben bañar a sus bebés, basándose en cuán sucios y olorosos están. Si no están demasiado sucios por jugar, la recomendación es bañarse al menos una o dos veces por semana para niños entre las edades de seis y once años. Sus pequeños sistemas inmunológicos en desarrollo necesitan algo de suciedad (organismos como bacterias y pequeñas dosis de virus y infecciones) para crecer fuerte.



Pero una vez que llegamos a la edad de 12 años, la guía oficial de baño se detiene. El organismo parece suponer que casi todo el mundo está tratando de eliminar esos olores incómodos de la adolescencia, y que la mayoría de las personas tienen una rutina de ducha diaria cuando llegan a la pubertad.



Las duchas quitan la humedad de la piel

El jabón está hecho para eliminar la suciedad y el aceite de la piel y lavarla. La ciencia de esta magia jabonosa se basa en una fórmula de dos partes: una combinación de grasa o aceite más una sustancia alcalina que se disuelve en agua (como sal o bicarbonato de sodio). Los dos extremos de la molécula de jabón trabajan juntos para extraer la grasa y el aceite de la piel (o ropa, ollas y sartenes).



El shampoo también remueve el aceite esencial (llamado sebo) del pelo, por lo que la mayoría de los expertos en cabello están de acuerdo en que solo debes lavarlo una vez cada dos o tres días.



Cuando la pérdida de aceite natural se combina con un lavado riguroso y agua hirviendo, una ducha larga y caliente con jabón puede convertirse en una receta para la piel seca. Esto es especialmente cierto en el invierno, cuando el aire es más seco tanto en el interior como en el exterior.



Y el daño en la piel de la ducha no se detiene cuando se cierra la canilla, según David Leffell, autor de "Piel total: la guía definitiva para el cuidado integral de la piel para toda la vida" y jefe de cirugía dermatológica de la Facultad de Medicina de Yale. Leffell le dijo a Business Insider que cuando salís de la ducha y te secás con una toalla, la humedad adicional que queda en la superficie de la piel se pierde en la evaporación.





En otras palabras, las capas superiores de humedad se "sacan de la piel" al salir de la ducha, dice Leffell. Desafortunadamente para los amantes de las duchas calientes, cuanto más caliente está el agua, peor es el fenómeno de succión de la humedad, ya que el agua tibia se evapora más rápido que el frío.



Cómo mantener la piel saludable



- No uses agua demasiado caliente.

- No estés 30 minutos.

- Hidratate cuando salgas, ya que la loción con la piel todavía húmeda puede bloquear el escape de humedad de la dermis.

- Podés eliminar la suciedad más ofensiva del cuerpo en menos de tres minutos centrándote en las axilas y la ingle, sin exagerar con jabón en las otras partes del cuerpo.

- Y aunque algunas personas juran por un vigorizante 'golpe frío' al final de una ducha, Leffell dijo que puedes omitir esa parte, ya que no tiene un impacto duradero en la salud de la piel.



¿Un resumen? Nadie te va a decir qué hacer en la privacidad de tu propio baño, ni determinará qué régimen es mejor en tu propia ducha. Si un enjuague diario es la mejor parte para despertarte, entonces hazlo brevemente y sigue con una rutina de hidratación.



Pero cada dos días es probablemente suficiente, siempre y cuando no conduzca a revisiones de prueba de olfato pobres de los más cercanos a usted. Si solo está apareciendo en el agua todos los días porque se siente como lo 'correcto', entonces siéntase libre de saltarse algunas de esas duchas y seguir con su vida.