Seguí estos pasos para que celular funcione más rápido

No es un misterio que con el paso del tiempo nuestros teléfonos móviles dejan de funcionar como cuando recién los sacamos de su caja. Poco a poco la lentitud se va apoderando de ellos y, aunque depende de gran medida del modelo que tengamos y cómo lo usamos, dejan de ser una herramienta útil para convertirse en un dolor de cabeza.



Si ves que tu equipo empieza a mostrar las animaciones lentas, las apps tardan demasiado en abrirse o se pone ‘lag’ cuando navegas, entonces tu querido amigo se está ralentizando. Pero despreocúpate, tenemos un truco muy sencillo – pero bastante pro-, compartido por el portal “Andro4all”, que te devolverá la fe en tu celular.



El truco consiste en realizar unos ajustes en una sección oculta, "Opciones de desarrollador".



¿Cómo activarla? Solo seguí estos cuatro pasos:

► Abrí los ajustes y buscá “Acerca del teléfono” (el nombre puede variar según el dispositivo que uses).

►Andá a “Información de software” y localiza “Número de compilación”.

►Pulsá 7 veces sobre “Número de compilación”. Si lo has hecho bien el móvil te notificará que ya sos desarrollador.

►Volvé al menú principal de Ajustes y verás que, abajo de todo, aparecen las opciones de desarrollo o desarrollador.



Ahora que ya están activadas, ingresa a ellas y busca la sección “Dibujo”. En esta encontrarás tres opciones de “Escalas de animación” que están a velocidad x1, la velocidad normal a la que se llevan a cabo estas animaciones. Pulsa sobre cada una de ellas y ponlas a 0,5 o, si lo preferís, desactivalas.



Con esto te darás cuentas de que todas la acciones que hagas en tu móvil, como abrir apps, ventanas, acceso, etc., se ejecutará más rápido que antes. Si bien este modo es menos vistoso, es una muy buena forma de reducir la sensación de lentitud en nuestro celular.