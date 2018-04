Secuestro de niño en Colón: qué hay de cierto en la publicación que circula en WhatsApp

Una foto, un pedido de ayuda desesperado y un usuario más que "por las dudas" lo comparte.



Me sonó el celular y mi amiga dudó de la veracidad del mensaje. "Si es así estamos muy mal", me dijo. Pero "por las dudas" me lo mandó. A mí y a otros de sus contactos.

Esta vez se trata de un niño de unos cuatro años. Y la foto viene acompañada de un texto que dice: "Por favor, difundan. Este nene fue robado de la mano de su mamá".

También agrega que fue "recién" cerca de Plaza Colón y piden que "por favor" pasen esta publicación "a los grupos que tengan" porque "sus papás están desesperados".

Además, el texto dice que el niño es oriundo del departamento de Treinta y Tres.

¿Recuerdan el caso de Xiomara, la niña que"fue robada en Bella Vista”? En aquel caso, muy difundido por redes sociales en Uruguay, confirmábamos cómo Xiomara realmente existía, que había protagonizado un episodio dudoso con su madre, pero que todo lo que en verdad ocurrió no había sido en Bella Vista, el balneario uruguayo ubicado en el departamento de Maldonado.



Porque en el caso de Xiomara, se decía Bella Vista y muchos uruguayos lo compartieron alertados. Pero Bella Vista es también una localidad de la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y el barrio Bellavista existe también en la ciudad de Santiago, capital de Chile. Además, Bellavista es una provincia peruana. Y Bella Vista es uno de los 122 municipios en que se encuentra dividido el estado mexicano de Chiapas. Y hay otro barrio que se llama Bellavista y que queda en el Sur de Cali, Colombia. Por ese motivo el mensaje falso de Xiomara fue compartido en varios países.

Algo parecido ocurre con este niño que en la foto vemos de camisa rosada, y a quien las redes aún no le han puesto nombre.



El pequeño supuestamente fue arrebatado de la mano de su madre en Plaza Colón, que podría perfectamente ser la Plaza Vidiella, ubicada en el barrio Colón.

Pero no. Y tampoco es una publicación actual. Viene siendo compartida desde al menos el año 2016, en varias zonas de Argentina.

En la provincia argentina de San Juan, por ejemplo, causó revuelo ya en octubre de 2016: pero entonces, el diario El Tiempo de San Juan habló con el jefe de la Policía y éste confirmó que no había "ningún tipo de denuncia ni un alerta, ni nada sobre que hayan querido secuestrar un niño o efectivamente lo hayan hecho".

Y la publicación sigue siendo compartida. El diario El Día de Gualeguaychú, por ejemplo, debió hacer la aclaración esta semana. Confirmó a través de la Policía de Gualeguaychú que no existen denuncias de ningún tipo sobre la desaparición de un niño en las últimas horas y en los alrededores.

También hay una "Plaza Colón" en Mar del Plata y en Balcarce, lugares de Argentina en que también circula la foto y el texto con el desesperado pedido de los padres del niño.

Una vez más, se trata de una publicación que no es actual, que cuenta con antecedentes en las redes sociales desde hace años y que nos hace pensar en la necesidad de no compartir simplemente "por las dudas" todo lo que nos llega.

El niño secuestrado en Colón: otra de las mentiras que circula por WhatsApp.

RELACIONADAS Circula que desde prisión planifican secuestro de niños, ¿qué dice la Policía? By EL PAIS Circula que desde prisión planifican secuestro de niños, ¿qué dice la Policía? Circula que desde prisión planifican secuestro de niños, ¿qué dice la Policía? Las mentiras de WhatsApp: dos pasajes de avión de regalo By Rosana Decima Las mentiras de WhatsApp: dos pasajes de avión de regalo Las mentiras de WhatsApp: dos pasajes de avión de regalo