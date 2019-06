SEAT Arona: la SUV 100% española desembarca con fuerza en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las SUV son como una fiebre que se extiende. Ya sea por su espíritu joven, su capacidad de adaptarse a todos caminos, una mayor sensación de seguridad o la riqueza en equipamiento, estas camionetas se convirtieron en las preferidas del público, y las grandes marcas están lanzando continuamente nuevos productos para aprovechar la demanda.



El fenómeno no escapa a la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, o con el nombre que se hizo conocida en todo en el mundo: SEAT. La compañía que nació en 1950 con el objetivo de motorizar a los españoles hoy es parte del Grupo Volkswagen, y es la única que diseña, desarrolla y fabrica todos sus modelos en España.



En 2016 la marca lanzó su primera SUV: la Ateca, obteniendo importantes premios en todo el globo por su rendimiento, diseño y prestaciones. Dos años después presentó Arona, una camioneta más compacta, dirigida al público urbano y familias jóvenes.



El modelo llegó a Uruguay de la mano de Homero de León, el representante de la marca a nivel local, y es la primera camioneta SEAT que se vende en el país. Es considerada la hermana mayor del Ibiza, y como tal comparte muchas características tanto a nivel de estructura como de diseño.



Es un vehículo 100% europeo, producido en la famosa fábrica Martorell de Barcelona, y cuenta con el respaldo de la tecnología Volkswagen y Audi. Comparte por ejemplo la nueva plataforma MQB Ao (Modular Quer Baukasten) con los modelos VW Polo y Audi A1, que lleva el comportamiento del coche a mayores niveles de dinamismo y confort de marcha, al tiempo que consigue aumentar la habitabilidad del interior.



Si bien es una camioneta compacta, tiene un tamaño considerable, con 4, 18 metros de largo, 1, 78 de ancho y una altura de 1,54. Sus plazas traseras son de gran tamaño y el baúl tiene una capacidad de 400 litros, que se puede ampliar hasta 1280 litros abatiendo los asientos traseros.

Motor eficiente y confort de un sedan

Una de las principales características del Arona es su adaptabilidad, ya que si bien está diseñada para ciudad posee todas las prestaciones necesarias para escaparse del concreto e incursionar en el circuito off road.



Viene equipada con un potente motor de 1.6 litros, con 110 CV de potencia y un torque máximo de 155 Nm entre las 3800 vueltas y las 4000. Alcanza una aceleración de 0 a 100 km/h en 11 segundos y su velocidad final de 181 km/h. Un gran punto a favor es su rendimiento, con un consumo mixto de 15,4 km por litro.



A Uruguay llegó en tres versiones: la Syle AT con Triptonic, la caja automática de seis cambios de Seat reconocida por su calidad, y dos FR, con la posibilidad de elegir entre la transmisión automática y una manual de cinco marchas. Todas vienen con tracción simple ubicada en el eje delantero.



La expansión de los todoterrenos al gran público llevó a que hoy estos cuenten con el mismo nivel de tecnología y confort que acostumbra un sedan familiar, y el Arona no es la excepción. Su interior incluye computadora de a bordo, cuadro de mandos digital, volante multifunción y una pantalla de 6.5 pulgadas con cámara de reversa y sistema multimedia de lujo.



Una novedad es el sistema de integración Full Link, compatible con Android, Apple Car Play y Mirrorlink, que permite conectar el Smartphone al sistema de información y entretenimiento para manejar las aplicaciones de forma más fácil y segura.



Un auto que se estaciona casi solo

Un párrafo aparte merece Park Assist, el asistente de estacionamiento disponible en las versiones FR. Con sus radares detecta un espacio libre para estacionar y elije el ángulo para realizar el giro en reversa. La computadora maneja el volante por sí sola y lo único que tiene que hacer el conductor es controlar acelerador, freno y palanca de cambios. Otra ayuda son los espejos exteriores con tecnología interface, que se inclinan por sí solos al estacionar para que el conductor vea el cordón, y una vez que se apaga el vehículo se cierran automáticamente

Cinco estrellas en Latin NCAP

La inversión de SEAT en tecnología no es solo una cuestión de confort, sino que repercute directamente en la seguridad de sus ocupantes. La camioneta obtuvo cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP y Euro NCAP tanto para adultos como ocupantes infantiles, la máxima calificación que se puede obtener en estos ensayos de colisión.



Incluye toda la batería de elementos de seguridad pasiva que hacen a un vehículo de última generación, como ser seis airbags, cinco cinturones de tres puntas, anclajes para sillas infantiles, frenos ABS + ASR, control electrónico de estabilidad, pero también asistencia de frenado de emergencia y un sistema de frenado post colisión, que bloquea dirección y ruedas luego de un choque para evitar daños mayores.



En el caso de las versiones FR, esta batería de protección es reforzada con control de velocidad crucero, asistente de pendiente y sensores de oscuridad y lluvia, que encienden luces y parabrisas en forma automática.



Gracias al asistente de ángulo muerto, el conductor puede ver en el espejo exterior una pequeña luz que le avisa si hay un vehículo o una moto fuera de su rango de visión, y la alerta de tráfico posterior en reversa avisa al conductor si viene un objeto de costado, e incluso puede detener el vehículo en forma autónoma para evitar el choque.



