¿Qué hacer en San Valentín?

Se acerca el 14 de febrero, Día de San Valentín y la empresa de cupones Picodi realizó una encuesta en 38 países del mundo -Uruguay no es uno de ellos- para comprender cuánto se gasta en la celebración del día de los enamorados.



Según los datos arrojados por la encuesta, en la mayoría de los países el hombre gasta más dinero en promedio que las mujeres al momento de hacer un regalo de San Valentín.



Irlanda encabeza la lista de los países que más gastan con un promedio de US$ 132 dólares. Le siguen Tailandia (US$ 130), Gran Bretaña (US$ 124), Hong Kong (US$ 117), Estados Unidos (US$ 117) y China (US$ 112).



Según la encuesta, Suecia y Alemania son los países donde las mujeres gastan más que los hombres en regalos.



Entre los países sudamericanos aparecen Chile, donde el promedio de gasto son US$65, Perú con US$57, Argentina con US$51 y Colombia US$40.

¿Qué pasa en Uruguay?.

La costumbre de festejar en este el amor ya se instaló en el país. Hoteles, tiendas y restaurantes implementan promociones para que los enamorados festejen.



Una cena resulta atractiva a muchos, por eso hay distintas propuestas que parten principalmente de los hoteles. El Radisson Victoria Plaza Hotel, ofrece una promoción que incluye una noche en una habitación clásica, acceso al spa, copa de bienvenida, cena para dos, desayuno y late check out por US$ 135 más IVA, durante todo el mes de febrero.



Por su parte el Hilton Garden Inn propone sorprender a las parejas con una noche en una de sus suites deluxe con desayuno, cena y late check out por US$ 199 más IVA. Por su parte, el Hyatt Centric propone una cena de seis pasos en el restaurante Plantado por $ 1.200. Además comprando la cena, la habitación para dos personas a queda a US$110 más IVA, la noche, con desayuno buffet incluido, late check out, upgrade sin cargo a habitación con vista al Río y amenidad romántica.



El hotel Dazzler también tiene una hora, acceso a spa, piscina y gimnasio por US$ 190 más IVA. Mientras que el Hotel Esplendor de Punta Carretas ofrece una promoción durante todo febrero que incluye: check in a las 12:00 y late check out al día siguiente, piscina, desayuno buffet y botella de champagne y bombones por US$ 90 más IVA.

Dato San Valentín, una leyenda que viene de los romanos Cuenta la leyenda que el emperador romano Claudio II , en el siglo III, prohibió que los soldados se casaran por considerar que si no tenían familia desempeñaban mejor su trabajo.



Un sacerdote, llamado Valentín se rebeló contra el emperador y casaba en secreto a los enamorados. Enojado con el sacerdote el emperador lo encarceló y demandó un milagro al sacerdote: devolver la vista a su hija ciega. Valentín cumplió, pero fue ejecutado de todos modos. Julia, la hija del emperador, plantó un almendro de flores rosadas junto a la tumba de Valentín.



La iglesia lo canonizó en el 494, pero retiró la festividad en 1969.

Los hoteles de alta rotatividad no se quedan atrás con las propuestas. Séptimo Cielo celebrará toda la semana con promociones que van desde los $ 2.872 e incluyen habitación de 20:00 a 11:00 horas, desayuno, botella de champagne y bombones. En tanto, el Hotel Goes sortea una noche de San Valentín con cena y espumante francés para dos en sus redes sociales. Por su parte, el hotel Posada del Mar ofrece a sus clientes una promoción desde el lunes 11 hasta el viernes 15 que incluye la noche en la habitación con desayuno y los precios van de los $ 1.750 a los $ 3.000.

Regalos.

La oferta de regalos para hacerle a una pareja es de lo más diversa, los bombones y las flores son lo más tradicional en estas ocasiones y ante la falta de creatividad seguramente sean uno de los ganadores a la hora de festejar el día de los enamorados.



Sin embargo, este no es el único regalo que se destaca en esta ocasión: la moda de lo sex shops propone un giro diferente. Por ejemplo, Boutique Erótica ofrece una serie de elementos pensados con motivo de San Valentín que tienen su piso en los $ 1.199.



También se puede sorprender lapareja con un regalo especial como un desayuno personalizado acompañado de una tarjeta y un peluche como los que ofrece sentimientos.com.uy, desde $ 390.

En tanto, la tienda Mis petates, ofrece “Kits de San Valentín” que van desde los $ 650 e incluyen sets de tazas, masajeadores, almohadas, antifaces para dormir, entre otros.



Por otro lado, si la opción son joyas, por ejemplo, la marca Pandora lanzó una colección especial pensada en San Valentín. Pulseras y dijes con motivos del día de los enamorados.

Regalos preferidos de ellas y ellos en el mundo Un estudio de Picodi, sobre los regalos que prefieren hombres y mujeres con motivo de San Valentín arrojó datos sorprendentes. Por ejemplo, mientras para las mujeres pasar ir a ver un concierto sería un gran plan, para los hombres sería nefasto. Los regalos más deseados para las mujeres que respondieron la encuesta fueron ropa (47%), vales de regalo (46%), flores (33%), joyas(31%) y un regalo hecho a mano (29%). Mientras que las nos regalos menos deseados incluyeron tarjetas, peluches, juguetes eróticos, perfumes y productos cosméticos.



Por su parte los hombres declararon que sus regalos preferidos eran ropa (58%), dispositivos electrónicos (42%), perfumes (40%), electrodomésticos (35%) y tarjetas de San Valentín (32%). En tanto ellos no quieren recibir flores, peluches, dulces y vales de regalo.



La misma encuesta arrojó que los hombres serían más materialistas que las mujeres, ya que prefieren recibir regalos que pasar el tiempo con su pareja o pasar el tiempo y recibir regalos. Mientras que el plan ideal para ellas es la combinación de obsequios y tiempo compartido.