Roseto Valfortore, el pueblo italiano que ofrece 5.000 euros a sus futuros residentes

Para combatir el despoblamiento y darle nueva vida, el pueblo de Roseto Valfortore, en el sur de Italia, lanzó hace unos días una iniciativa sin precedente: les dará 5.000 euros a quienes volverán a vivir ahí o a quienes decidan establecerse y empreder una actividad en el lugar.

Ubicado a 658 metros sobre el nivel del mar, a los pies del Monte Cornacchia, la cima más alta de la región de Puglia, Roseto Valfortore, que domina el valle del río Fortore, tiene poco menos de 1000 habitantes. Se encuentra a 54 kilómetros de la ciudad de Foggia, muy cerca del límite con la región de Campania, cuya ciudad capital es Nápoles y es considerado uno de los pueblitos históricos más lindos de Italia.

Gracias a un financiamiento extraordinario del Ministerio del Interior para las áreas internas marginales, su alcaldesa, Lucilla Parisi, decidió “regalarles” 5.000 euros a quienes “abran nuevas actividades comerciales, artesanales y agrícolas en nuestro territorio”, o a quienes trasladen allí su residencia. Los anuncios con las propuestas, publicadas el 18 de enero, pueden verse en el sitio de la comuna.

“Los habitantes de Roseto que emigraron tendrán un incentivo para volver, tendrán prioridad frente a los demás, pero quienes querrán trasladarse para emprender una nueva actividad aquí, serán igualmente bienvenidos”, explicó a La Nación la alcaldesa, en diálogo telefónico.



“Necesitamos volver a poblar Roseto Valfortore: hace 50 años teníamos más de 1.500 habitantes, pero muchos se fueron porque faltan infraestructuras, como por ejemplo una escuela secundaria superior”, dijo Parisi, que está cumpliendo su tercer mandato no consecutivo al frente de un “borgo” (pueblo) encantador como muchos otros de Italia, pero que lucha para sobrevivir.



De origen romano, inicialmente se llamaba Rosito -como indica un documento del año 752- por el “rosetum”, la rosa selvática, planta muy difundida en el territorio, que es el símbolo del pueblo. Después de ser ocupado por los longobardos, el feudo pasó a ser del ducado de Apulia y es en la Edad Media que tuvo su período de mayor esplendor, como lo refleja su típico y bellísimo centro histórico, que ostenta antiguos edificios y callecitas de piedra más que característicos. Fiel reflejo de que su despoblación viene de lejos, habitantes de Roseto que emigraron a Estados Unidos fundaron una nueva Roseto en Pennsylvania.

Pros y contras

“Se vive muy bien en Roseto, aunque podríamos vivir mejor”, afirmó a La Nación la “sindaca” Parisi, que admitió que no todo es color de rosa en su pueblo. “La accesibilidad es complicada debido a caminos malos, estamos en un área interna marginada y aunque tenemos fibra óptica, escuela primaria y secundaria de primer grado, faltan infraestructuras de sanidad e instrucción y, por ejemplo un acueducto rural”, reconoció. “Tenemos jóvenes de entre 25 y 30 años que heredaron empresas agrícolas familiares, pero si no construyen un acueducto rural para que sean viables, se van a ir”, advirtió.



Pese a esto Parisi, de 59 años y madre de hijos grandes que, contracorriente, jamás emigraron, no tiene dudas de que Roseto Valfortore es el mejor lugar en el mundo. Y apuesta a que su inédita iniciativa de los 5000 euros a fondo perdido a quien regrese o se instale tenga éxito.



“Como salió la noticia en varios medios italianos, ya recibí llamados de núcleos familiares que viven en Roma, en Lecce, en Verona y otras ciudades, todos muy interesados”, contó, entusiasmada. “La verdad, no sabemos bien cómo publicitar esto en el exterior, pero ojalá también haya argentinos interesados, ojalá vengan desde la Argentina”, agregó, ante una pregunta.



La suma de dinero total a disposición de su iniciativa, que tuvo gran repercusión en Italia, es de 50.000 euros y quienes primero presenten la solicitud irán obteniendo los fondos, cronológicamente. Aunque en el anuncio dice que hay tiempo hasta el 28 de febrero para presentar la petición, la alcaldesa aseguró que “si la cosa funciona, vamos a extender el plazo” e incluso que podría repetirse la oferta.



Al enterarse de que hay muchos argentinos que, en los últimos meses, han manifestado mucho interés por otros pueblos chicos y “fantasma” de Italia que, desesperados ante el abandono, ofrecen casas al simbólico precio de 1 euro, la alcaldesa Parisi redobló la apuesta. “Nosotros acá hicimos un censo de las casas del casco histórico abandonadas y si quien viene a establecerse aquí quiere comprar, nosotros ni las vendemos a 1 euro, sino que las damos gratis”, aseguró. “Lo importante es que sean refaccionadas”, aclaró.



¿Qué es lo más lindo de Roseto Valfortore? “La familiaridad, cómo la gente es recibida y cómo la gente enseguida se siente parte de la comunidad”, respondió la alcaldesa.