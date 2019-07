¿Qué ropa me queda mejor? Experta enseña a mujeres cómo vestirse de acuerdo a su estilo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tu colorimetría, tu silueta, tus actividades diarias, tu personalidad. Todo ese conforma una imagen personal que nos hace únicos, pero que no siempre es fácil de conseguir.



“De acuerdo con nuestros colores naturales, en función de color de piel, ojos y pelo, tenemos una paleta de colores. Esos tonos hacen que tu piel se vea más radiante o si tenés alguna imperfección no se note”, explicó la asesora de imagen argentina, Fernanda Sinópoli, quien visitará Montevideo para dictar su taller de imagen personal.

El curso que brindará el 23 de julio y el 13 de agosto en el Hotel Cottage de Carrasco tiene dos partes: una de colorimetría y otra de silueta.



“El objetivo es trabajar con cada una (de las asistentes) para que conozcan qué es lo que les sienta mejor para que puedan comprar menos y mejor”, dijo. La promesa es “hacerlo más simple” y ganar elegancia, distinción, clase y estilo.



En ese workshop la estilista trabajará con quienes quieran conocer cómo vestirse, maquillarse y producirse de acuerdo a sus características personales.

Colores.

Sinópoli destacó la necesidad de conocer los colores naturales de cada individuo para destacar sus mejores rasgos. Esta disciplina, la colorimetría, es una pieza clave en la definición de un estilo personal.



El objetivo es que cada uno de los participantes descubra cuáles son sus colores naturales para incorporarlos en sus prendas superiores, accesorios y maquillajes. Una vez que esto es aprendido, se conoce qué es lo que más favorece y se puede combinar mejor.



“Es importante encontrar el equilibrio. Cuando tengo el cuerpo equilibrado a través de las prendas y los colores parezco mucho más delgada y alta, por lo que se corrigen las imperfecciones; de eso se trata la asesoría de imagen”, comentó a El País.

Estilo.

La segunda parte del curso busca trabajar con el estilo de los participantes con un enfoque personal.



“Trabajo mucho con ellas, las hago pasar adelante y las dibujo”, explicó Sinópoli.



Definir el estilo tiene que ver con cada individuo, sus actividades y lo que cada persona siente que la identifica. “Quizás hay mujeres muy femeninas que al momento de elegir una camisa blanca prefieren los volados, mientras que hay otras, como yo misma, que prefieren un corte más masculino”, señaló.

Fernanda Sinópoli. Foto: El País

Una de las premisas que la asesora de imagen sostiene es que se debe comprar de manera inteligente y en función de lo que es adecuado para cada persona.



“Buscamos lograr maximizar el guardarropas y empezar a comprar mejor porque parece que nunca nos alcanza. En general abrimos la puerta del placard y siempre terminamos poniéndonos lo mismo”, expresó la asesora de imagen.



Además, confesó: “Soy muy hincha de que en vez de tirar la plata seamos conscientes. Tenemos la fantasía de que todo nos queda bien y, en realidad, no es así”.



Identificar las siluetas que favorecen a cada tipo de cuerpo es clave para tener un guardarropas que favorezca a quien lo luce, además de potenciar cada prenda y no gastar dinero innecesario.



“Las mujeres por lo general compramos prendas similares porque nos gustan o nos quedan bien, entonces eso hace que parezca que no tenemos variedad en nuestro guardarropas”, aseguró.

Tiempo.

La vida moderna ha llevado a que algunas tradiciones respecto a la imagen personal queden relegadas. A juicio de la experta, la elegancia, principalmente, es un valor que quedó postergado por la cantidad de actividades diarias.



“Nos hemos volcado a la comodidad y el algodón se apoderado de nuestro guardarropas. Además, no usamos tacos o los sustituimos por plataformas. Hemos perdido la femineidad y eso se nota más cuando empezamos a ganar peso”, dijo.



Ese amor por el algodón no es el que más favorece a todas: cuando se aumenta de peso el algodón es una textura que tiende a redondear la figura y deja entrever las irregularidades.



“Sacarlas del algodón es todo un trabajo que hay que hacer”, indicó.



Sinópoli propone rescatar la feminidad que caracterizaba a las abuelas de otrora: “Se ponían enagua, llevaban los vestidos planchados siempre, el pelo impecable y se maquillaban todos los días”, remarcó en entrevista con El País.

Sentirse bien.

Para la asesora de imagen, estar bien con la imagen de uno mismo es un “logro personal” al que debe aspirar cada uno desde el autoconocimiento.



“Tiene que ver con que encuentres tu estilo y tu equilibrio. Después sí, hay algo referido a la moda que te puedo sugerir. Pero me gusta explicarles que las modas son efímeras y que, actualmente, existe tanta variedad, que lo fundamental es estar equilibrado”, señaló.



Cada persona tiene sus propias características y aunque la moda dicte llevar ciertos accesorios no quiere decir que todas lo deban llevar. Sinópoli desaconseja fuertemente utilizar prendas que no reflejen la identidad de quien las porta.



“Considero que hay que buscarle la vuelta a todo para que estés cómoda y elegante. Cuando lográs eso, tenés autoestima y cuando tenés autoestima, tenés confianza. Una persona que transmite confianza hace que el que la mira caiga rendido a sus pies, en el ámbito que sea porque genera una imagen mucho más completa”, concluyó.

Recibir el conocimiento y compartirlo La moda y el arte siempre estuvieron presentes en la vida de la argentina Fernanda Sinópoli y hasta tuvo su propia marca de ropa. Actualmente está dedicada por completo a dar cursos de asesoría de imagen y ayudar a más mujeres a encontrar su estilo.



“Me formé en un instituto que ya no existe y eso lo fui complementando con otros cursos en el exterior. También tuvo mucho de leer y aprender por mi cuenta”, explicó.



Sus conocimientos los comparte a través de los cursos online y presenciales que dicta en Argentina y Uruguay. Además, ha escrito libros: “Me pasa que hay cosas que descubro por mi propia experiencia y que digo ‘esto tengo que difundirlo’, entonces eso lo hago a través de mis libros”, contó la asesora.



Durante todo 2019 y 2020 seguirá visitando Montevideo para formar a más uruguayas en asesoría de imagen.



Sinopoli enfatizó que, en realidad, aún no existe nada demasiado formal en la materia y que el título que brinda se basa en la credibilidad que su propio nombre ha logrado con los años.



Además, las personas pueden acceder a sus tips a través de su cuenta de Instagram donde cada día analiza las tendencias de la moda y cómo llevarlas a la realidad.