Retiran videojuego que simula un tiroteo escolar y otros clics de la semana

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:



1. Samsung sigue líder en ventas de "smartphones" en el mundo

Las ventas mundiales de teléfonos inteligentes crecieron un 1,3 % interanual en el primer trimestre del año, periodo en el que Samsung mantuvo su liderazgo, aunque algo mermado, mientras el fabricante chino Xiaomi es el que más subió (hasta 28,5 millones). Según la consultora Gartner, Samsung vendió 78,6 millones de móviles, seguido en la lista por Apple (54 millones) y Huawei (40,4 millones).



2. EE.UU. levantará sanciones a ZTE tras llegar a acuerdo

Estados Unidos alcanzó un acuerdo con el gigante chino de las telecomunicaciones ZTE que permitiría a la compañía volver a operar en el país, después de que en abril el Departamento de Comercio prohibiera a las empresas locales la compra de sus componentes. El acuerdo entre ambas partes contemplaría el pago de una multa millonaria por parte de la empresa, así como la aceptación de la presencia de inspectores estadounidenses para certificar su trabajo.



3. Medios de EE.UU. restringen acceso a europeos tras nueva ley

Varios medios estadounidenses bloquearon el acceso a lectores europeos tras la entrada en vigor completa del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, por el que se busca dar al usuario una participación activa sobre sus datos. La legislación restringió a usuarios de Europa numerosos medios del país como Los Angeles Times, el The Chicago Tribune y el The New York Daily News.





4. Valve retira el polémico videojuego que simula un tiroteo escolar

La compañía Valve Software decidió no publicar el videojuego "Tirador Activo" que permitiría a los jugadores convertirse en el autor de un tiroteo escolar tras las denuncias de padres de víctimas de recientes sucesos similares. Padres de estudiantes que fueron víctimas del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, en el sur de Florida, acusaban a los desarrolladores de ser "personas enfermas".



5. Conversación filtrada por Alexa aviva debate en EE.UU.

El debate sobre la privacidad de los datos volvió a la industria tecnológica luego de que una conversación privada que estaba teniendo una pareja de EE.UU. en su casa fuera grabada y compartida sin su consentimiento por Alexa, el asistente digital de Amazon. Danielle y su marido, residentes en Portland (Oregón), recibieron hace dos semanas una llamada de uno de sus empleados que habían sido víctimas de un hacker al recibir el audio de su charla privada.



6. Mercado Libre habilita pagos en locales físicos con códigos QR

La empresa argentina de comercio electrónico Mercado Libre anunció la incorporación de una nueva característica a su plataforma que permitirá realizar pagos en establecimientos físicos utilizando solo el teléfono móvil, a través del escaneado de un código QR. Esta funcionalidad está pensada, según la compañía, para el 50 % de la población de América Latina que no cuenta actualmente con acceso a una cuenta bancaria y no puede hacer pagos digitales.



7. Piden a Casa Blanca que no eliminar alto cargo de ciberseguridad

Casi una veintena de senadores demócratas de Estados Unidos instaron a la Casa Blanca a que reconsidere su decisión de eliminar el cargo de coordinador en materia de Ciberseguridad dentro del Ejecutivo. Los legisladores le instaron esta semana a reconsiderar la medida, calificándola de "un paso en la dirección equivocada" y como una "falta de enfoque contra las amenazas".