Restos de un reptil marino hallados en Argentina entusiasman a científicos

El esqueleto casi completo de un plesiosaurio de 65 millones de años hallado en el sur argentino hace casi una década se perfila ahora, tras un largo proceso de recuperación y estudio, como el descubrimiento más importante de esta especie de reptil marino en América del Sur.

Después de una ardua tarea de excavación en el Lago Argentino de El Calafate, donde en 2009 fueron encontrados los restos, el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires culmina ahora un intenso proceso de estudio que ha incluido la reconstrucción de las piezas para poder ser exhibidas.

El dinosaurio, cuyo esqueleto era similar a una tortuga marina y habitaba los mares de la época de la era Mesozoica -la edad de oro de los reptiles que finalizó hace 65 millones como consecuencia de un impacto de un meteorito-, tenía patas transformadas en aletas o paletas que le permitían desplazarse en el medio acuático y cuello largo terminado en cabeza pequeña armada con dientes puntiagudos.



Según detalló el doctor Fernando Novas, paleontólogo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y jefe de laboratorio del museo, "estos seres eran ictiófagos -se alimentaban de peces-, tenían la cola pequeña y el cuerpo muy ancho y achatado, como una tortuga pero sin caparazón."



Los restos de plesiosaurios son abundantes en Europa, EE.UU. y Norteamérica.



En América del Sur y en la Patagonia -el extremo sur de Argentina- son más escasos, por lo que este descubrimiento "tiene mucha importancia al ser la primera vez que hallan un esqueleto tan completo, articulado y muy informativo desde el punto de vista anatómico, que permite comprender aspectos antes desconocidos de la morfología y evolución de los plesiosaurios en el hemisferio sur", aseguró.

Foto: EFE

Desde que los materiales llegaron al museo, pasaron nueve años para que pudieran extraerlo de la roca del Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz, por ser tan dura como el granito.



Tuvieron que utilizar distintos tipos de herramientas para poder "devastarla y romperla de diversas formas hasta llegar a los huesos, pero los fósiles son muy frágiles, hubo que trabajar con herramientas de mayor precisión, como martillos de punta fina para limpiar la roca y liberar el hueso sin que se dañara", detalló.



Las inclemencias climáticas del lago en el que se encontraba el esqueleto dificultaron la tarea, ya que se trata de un lugar de origen glaciar, donde algunas veces el viento alcanza los 80 o 100 kilómetros hora y levanta olas descomunales. En invierno cae nieve y en verano las radiaciones del sol craquelan las rocas.



Los técnicos tuvieron que hacer un trabajo increíble y a contra reloj porque se estaba produciendo lentamente el deshielo del glaciar Perito Moreno y con la llegada del verano a medida que subía el nivel del lago, cubría la excavación.



"Desafortunadamente, perdimos el cuello y la cabeza del esqueleto, probablemente se lo llevó el oleaje", lamentó el paleontólogo.



No obstante, el grupo de expertos pudo realizar una reconstrucción del esqueleto para poder colgarlo del techo de la sala de paleontología del Museo Argentino de Ciencias Naturales.



Con base en lo que se conoce de sus parientes más próximos, algunos de ellos descubiertos en Argentina, en otras partes de la Patagonia y también en la Antártida, los técnicos pudieron calcular el número de vértebras -unas 55- así como el tamaño y la morfología del cráneo.



"Esperemos que futuros descubrimientos permitan corroborar que estamos en lo cierto o si no tendremos que cortarle el cuello, la cabeza y poner la reconstrucción como corresponde", bromeó.



El ejemplar -aún sin nombre y apellido- mide alrededor de 8 metros de largo y de punta a punta de las aletas delanteras tenía más de 4 metros de ancho, medidas similares a las de una ballena.



Los plesiosaurios no tienen parentescos directos, con excepción de las tortugas. "No es cierto que en el Lago Ness hay un plesiosaurio vivo, eso es puro cuento, estos animales se extinguieron hace 65 millones de años y lo único comparable sería un lobo o león marino o una foca", aclaró Navas.



"Ahora el desafío es la publicación científica. Tras la presentación, falta la descripción, y al ser un esqueleto bastante bien conservado y en gran medida articulado tenemos suficiente información del tórax y lo podremos comparar con miembros de esta familia de reptiles u otros animales vivientes, como lagartos, por ejemplo", afirmó Navas.



"Queremos poder aportar novedades que impacten la comprensión de la evolución y la anatomía de los dinosaurios a nivel mundial", comentó.



En los próximos meses se definirá el nombre en honor a algún paleontólogo de Argentina como Florentino Ameghino -el padre de la paleontología de vertebrados de Argentina- o a algún lugar de la región de la Patagonia, la provincia de Santa Cruz o con el mismo pueblo de El Calafate.