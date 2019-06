Rematan US$ 200.000 en obras artísticas del Taller Torres García

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Taller Torres García se transformó en un sello de Castells. Este remate se realiza desde hace 27 años de forma ininterrumpida con dos ediciones anuales. Se subastan alrededor de 100 obras del uruguayo Joaquín Torres García y sus principales alumnos en cada evento. Se estima que se llevan vendidos más de 5.000 ejemplares en casi tres décadas.

Hoy tendrá lugar la primera subasta de 2019 y se prevé que se recaudarán más de US$ 200.000 entre los 92 lotes que estarán a disposición de los fanáticos del arte. La cita es hoy a las 18:00 horas en Galicia 1069.



En esta ocasión, la obra de mayor valor ecónomico se titula Escena de Kibutz y corresponde a José Gurvich. Fue elegida como portada del catálogo del remate y Juan Castells estima que se venderá por más de US$ 60.000. Se trata de una témpera sobre papel de 50x60 centímetros firmada en el centro y con fecha de 1970, cuatro años antes del deceso de su creador.



Gurvich es lituano de nacimiento pero vivió en Uruguay desde los 6 años. Estudió Bellas Artes, fue discípulo de José Cúneo en 1942, y de Torres García entre 1945 y 1949. Fue cofundador del Taller Torres García y creó allí el espacio de cerámica.



Entre los 92 lotes se destacan también diversas esculturas en cerámica de Juan Cavo, que van desde los US$ 200 a US$ 1.500, según detalla la casa de remates. También figuran libros originales y catálogos usados en varias exposiciones.

Números.

La cifra más pretensiosa en los 27 años de este tradicional evento fue medio millón de dólares que se pagó por un constructivo de Joaquín Torres García. “La compró un coleccionista uruguayo hace una década, pero, en general, las obras que superan los US$ 100.000 las adquieren desde el exterior”, asegura Juan Castells.



El único Torres García original que se subastará esta vez se titula Paisaje y farol, y su precio estimado está fijado entre US$ 10.000 y US$ 15.000. Se trata de un óleo sobre cartón de 30x47 centímetros.

Personaje y farol se llama la única obra de Joaquín Torres García del remate y vale entre US$ 10.000 y US$ 15.000. Foto: El País

Las piezas más importantes y de costo superior se reparten entre los distintos alumnos del Taller Torres García.



Se destacan El Edén, de Julio Uruguay Alpuy (precio estimado entre US$ 25.000 y US$ 35.000), El diario, de Gonzalo Fonseca (entre US$ 20.000 y US$ 25.000), un constructivo de 53x84 centímetros de José Gurvich (de US$ 30.000 a US$ 40.000).

El óleo de Julio Alpuy se titula El Edén y su valor estimado es de US$ 25.000 a US$ 35.000. Foto: El País

Del catálogo sobresalen 10 obras de Manuel Pailós a precios más accesibles: “Es siempre muy buscado y vendible”, asegura Castells sobre el pintor español. La más costosa asciende a los US$ 18.000 y se trata de un óleo y témpera sobre fibra.



“El remate del Taller tiene mucha cotización para Uruguay, aunque internacionalmente no es tan fuerte. Vendrá gente de Argentina y Brasil, pero es muy común que se siga la subasta vía teléfono. Hay muchos coleccionistas exclusivos de este tipo de pinturas. Después de casi 30 años conocemos perfecto a los fanáticos de uno de los principales artes del país”, dice Castells.

La obra constructiva de Pailós se venderá a más de US$ 14.000. Foto: El País