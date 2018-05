¿Cuál es la relación entre las algas y el arreglo de las caries?

Uno de los problemas de las "desvitalizaciones" dentarias es la eliminación por completo de las llamadas biopelículas, poblaciones complejas de microorganismos que se forman en el interior de los canales de la raíz del diente y que acaban provocando infecciones en buena parte de la población que se somete a este tipo de tratamientos.



La investigación parte de Patrícia Diogo, de la Universidad de Coimbra, que ha estado durante tres años explorando nuevas estrategias terapéuticas para la práctica de endodoncias, que puedan sustituir a las convencionales y que garanticen el éxito de la intervención sin que aparezcan futuras infecciones.



Este nuevo método se basa en la terapia fotodinámica, que se viene aplicando con resultados satisfactorios en algunos casos de cáncer.



Es una intervención no "invasiva" que permite eliminar diferentes células mediante un "fotosensibilizador", que se activa en el interior del organismo con una fuente de luz inofensiva.



En esta investigación -en la que también colaboran la Universidades de Aveiro (Portugal) y la Universidad Federal de São Carlos (Brasil)-, los científicos testaron por primera vez un derivado de la clorofila extraído de un alga marina que hace las veces del fotosensibilizador.



Una vez utilizado en el laboratorio y, posteriormente, en dientes humanos, el fotosensibilizador resultó "mucho más eficaz que las técnicas clásicas de endodoncia", según destacaron los coordinadores de la investigación, los profesores João Miguel Santos y Teresa Gonçalves.



Además de eliminar las biopelículas microbianas, no es tóxico para las células humanas y, al contrario de lo que ocurre con los antibióticos que se suelen utilizar para este tipo de infecciones, el nuevo extracto natural no genera resistencia bacteriana, según los investigadores.



De esta manera, una de las conclusiones que plantea el grupo de científicos implicados en este proyecto es que "la terapia fotodinámica en la medicina dentaria se presenta como una estrategia de futuro", ya que las biopelículas microbianas son la principal causa de infección de la raíz del diente, argumentaron.



"Los actuales tratamientos son insuficientes para garantizar el éxito de la intervención y evitar complicaciones a medio y largo plazo", incidieron.



Según su investigación, más de la mitad de la población de más de 50 años sufre este tipo de infecciones, por lo que João Miguel Santos y Teresa Gonçalves inciden en que "es esencial apostar por nuevas fórmulas para combatir este problema y aumentar la tasa de éxito en tratamientos" de este tipo.



A lo largo de tres años, también participaron en la investigación trece expertos en medicina dentaria, microbiología y algunos químicos.



Dadas las expectativas del trabajo desarrollado, el estudio ya ha sido publicado en la revista científica Frontiers in Microbiology y Photodiagnosis and Photodynamic Therapy y en el periódico oficial de la Plataforma Europea de Medicina Fotodinámica.