Cómo reiniciar un iPhone X cuando se ha colgado

Si a un usuario se le ha congelado el iPhone X y no puede realizar tareas, se dará cuenta que los métodos de reinicio de los antiguos iPhone ya no funcionan. Sin embargo, existe otra forma para volver a utilizar el último dispositivo de la marca de la manzana.



Apple cambió la forma de desbloquear los iPhone, pues ahora se necesitan presionar tres botones y no dos como en el caso del iPhone 7.



Estos son los pasos:



- Presiona y suelta el botón para subir el volumen.



- Presiona y suelta el botón para bajar el volumen.



- Por último, presiona y suelta el botón que está al costado hasta que se apague la pantalla y vuelva a encenderse. Puedes dejar de apretar el botón cuando el logo de Apple aparezca.



Actualizar el sistema operativo o restablecerlo

​Sin embargo, si el iPhone está averiado y no reinicia, quizá necesite que se le reinstale el sistema operativo.



Para ello es necesario conectar el teléfono a una computadora e iniciar el iTunes. Luego, se debe forzar el reinicio del iPhone sin soltar los botones hasta que se vea el modo de pantalla de recuperación, es decir, con el logo de iTunes y el conector Lightning.



Cuando aparezca la ventana para restablecer, se debe pulsar en Actualizar, en ese momento, iTunes reinstalará iOS sin borrar configuraciones, datos ni apps.



Si al actualizar el software no hubo solución, se deberá restablecer a modo fábrica, lo que sí elimina todo, antes se deberá hacer una copia de seguridad en iCloud.