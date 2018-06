El reconocimiento facial ayuda a ahorrar papel higiénico en baños públicos chinos

Desde hace dos meses, una máquina de reconocimiento facial se está utilizando en un baño público del distrito Jing'an de la ciudad de Shanghái y, según publicó el diario local Shine, se está consiguiendo con éxito reducir el desperdicio de papel higiénico.



"La máquina de escaneo facial puede ahorrar alrededor del 70 % de papel higiénico", apuntó Li Bei, un empleado de la empresa proveedora de la máquina, Shoulian Science and Technology Co.



Tras escanear la cara del usuario, la máquina distribuye el papel. Para "la mayoría de las personas", agrega Li, "el papel de 80 centímetros debería ser suficiente".



Sin embargo, si los usuarios de inodoros necesitan más papel, pueden solicitarlo al personal de limpieza, que no cobra por el rollo adicional, pero la máquina de escaneo facial no se puede usar nuevamente durante nueve minutos.



"Estamos considerando hacer algunos ajustes porque el área de reconocimiento facial, que tiene 1,8 metros de altura, lo cual no es conveniente para niños e incluso para algunas personas mayores", dijo Li.



Alrededor de 1.500 personas usan diariamente en promedio este inodoro que tiene sensores instalados para monitorear el olor y la cantidad de visitantes.



Tras el éxito observado en estos dos meses de prueba, la empresa tiene previsto ampliar esta tecnología a otras zonas de la ciudad.



En otras urbes como la capital Pekín ya funcionan sistemas similares en lugares turísticos como el popular mercado de La Perla.



China lanzó en 2015 la "revolución de los retretes", un plan gubernamental del presidente chino, Xi Jinping, para mejorar los baños públicos para impulsar el turismo interno y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.