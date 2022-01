Recomendaciones del MSP para tener un verano seguro al aire libre 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública emitió una serie de recomendaciones para prevenir algunas enfermedades que se transmiten por insectos o animales y que son más frecuentes cuando las personas disfrutan del verano al aire libre.

El mosquito transmisor del dengue es el Aedes aegypti. En verano hay más exposición a las picaduras de este mosquito por lo que se recomienda:



- Eliminar cualquier recipiente en donde pueda haber agua estancada. En caso de no eliminarlos se deben dar vuelta o rellenarlos con arena allí es el lugar ideal para que se reproduzca el mosquito.



- Usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo



- Usar repelentes en base a la sustancia DEET o insecticidas domésticos en base a pirectoides (sustancias químicas). Se debe chequear siempre que estos productos estén registrados en el MSP.



- En ambientes cerrados, se sugiere tener mosquiteros, especialmente cuando en las casas hay bebés lactantes a los que no se les puede aplicar repelente.



Picadura de serpientes:



- Evitar atravesar áreas riesgosas como bañados, arrozales, cañaverales y toda zona donde el suelo no esté visible. En tal caso usar botas altas.



- Evitar introducir la mano en cuevas, nidos de aves, huecos de árboles y otros sitios.



- No dormir en el suelo en zonas de riesgo y colocar las carpas en sitios secos y limpios.



- No intentar tocar una serpiente y no acercarse aunque parezca estar muerta.



- Mantener el pasto corto alrededor de las casas, libre de malezas, de leña apilada o cualquier elemento que sirva de refugio a estos animales.



- Evitar la acumulación de basura y mantener el control de roedores (principal alimento de algunos de las serpientes) en viviendas y galpones.



En caso de sufrir una mordedura de serpiente:



- Retirar el calzado, prendas u otros objetos (pulseras, anillos) que compriman la zona.



-Tranquilizar al paciente diciéndole que existe suero antiofídico.



- De ser posible, lavar la zona con agua y jabón.



- Mantener la zona afectada en posición de descanso.



- Es recomendable que el accidentado beba agua.



Trasladar al paciente inmediatamente al centro asistencial más próximo.

Hantavirus:



Algunas especies de roedores portan un grupo de virus que tienen el nombre de hantavirus y pueden producir en el ser humanos la enfermedad Síndrome Pulmonar. Es una enfermedad grave y que puede provocar la muerte.



Para evitar contagiarse de este virus se recomienda:



-Almacenar alimentos en recipientes herméticos



-No dejar platos o utensilios sucios que puedan llegar a ser agarrados o tocados por roedores



-Embolsar la basura y colocarla en recipientes con tapa



-Limpiar los pisos, mesadas y demás superficies con hipoclorito de sodio.



-Al momento de acampar, utilizar carpas con piso, sin agujeros y armarlas en lugares altos y desmalezados.



En bosques caminar por senderos habilitados evitando los matorrales y arbustos.



Picadura de arañas:



- Para prevenirlas se debe sacudir la ropa y el calzado que haya estado colgados tanto al aire libre como en el interior y se debe limpiar detrás de los objetos y muebles que están contra las paredes en las casas.



Ante una picadura de araña:



- Lavar la herida con agua y jabón.



- Dejar a la persona en reposo.



- Comunicarse con el CIAT (tel: 1722) y consultar en la emergencia más cercana. Es importante intentar identificar el tipo de araña que produjo la picadura.