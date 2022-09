Reclutadora de Google reveló cinco errores de un CV y cómo diagramarlo en 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El momento de armar el currículum vitae (CV) para lanzarse al mundo laboral es uno de los grandes desafíos que enfrenta la mayoría de las personas. Qué escribir, cómo contarlo y qué información sumar o no son algunas dudas que muchos se hacen cuando se sientan a diagramar la hoja de trabajo. A través de su cuenta de TikTok, Erica Rivera, una reclutadora senior de Google, brindó una serie de consejos muy útiles para quienes atraviesan este proceso de búsqueda de trabajo.

El exponencial crecimiento que tuvo la red social TikTok genera desde hace tiempo que muchos contenidos se viralicen rápidamente. Y los videos que tratan puntos de suma importancia para usuarios de cualquier parte del mundo hacen que la difusión sea más veloz. Así ocurrió con este material de poco más de un minuto, donde Rivera detalló cinco cuestiones que jamás deben formar parte de un CV.

Erica Rivera es líder del equipo de recursos humanos de la sede de Google en Austin, Texas. Además, se convirtió en una importante influencer de TikTok donde acumula más de 65 mil seguidores y sus contenidos superan los 343 mil likes en su perfil @careerdivacoaching. Entre los materiales que publica, la reclutadora da consejos sobre búsquedas laborales y sobre cómo deben prepararse currículums o entrevistas de trabajo.



En uno de los últimos videos que compartió, Rivera decidió poner el foco sobre algunas cuestiones que no se deberían incluir en la presentación laboral. “Vi miles de CV a lo largo de mi carrera y tengo que decirles que hay una serie de cuestiones que tiene que dejar de poner”, comenzó y agregó: “¿Por qué hacerme caso? Porque soy reclutadora senior de Google y analicé un montón de estas presentaciones. Sé de lo que hablo”.

¿Cuáles son las cinco recomendaciones?

En el video que acumula 2.9 millones de reproducciones, 220 likes y casi tres mil comentarios, Erica Rivera detalló estos cinco datos que no deberían formar parte de un CV.



“Número uno, su dirección no va. No necesitamos la dirección completa: solo ciudad y estado”, aseguró la especialista. "En segundo lugar, tus objetivos. No van más. Eso fue en 1970. Estamos en 2022 y ya no son necesarios para el proceso de reclutamiento".



A continuación se enfocó en los trabajos pasados que las personas incluyen en sus currículums. En este sentido determinó: “Hablemos del historial laboral. No es necesario escribir el historial completo desde que comenzó tu carrera profesional. Solo debemos enfocarnos y perfeccionar en adaptar tu búsqueda y currículum al puesto que vas a solicitar. Esto es importantísimo”.

Luego, en el cuarto consejo, se refirió a los “verbos de acción débiles”. Aquí aclaró que deben eliminarse palabras como “ayudé” o “fui responsable de”. Y explicó: “Nada de esto. Tomé algunas recomendaciones y se las cuento para que las apliquen. Utilicen verbos activos como: simplificado, administrado, implementado, mejorado, elaborado, aumentado, producido y generado”.



Finalmente, la especialista en recursos humanos pateó el tablero y desterró un apartado del CV que para la gran mayoría de las personas es vital: “Quiero detenerme en este punto. Deben poner ‘referencias disponibles a pedido’. No las necesitamos. En caso de que las creamos necesarias, se las preguntaremos, pero no deben incluirlas”, concluyó.