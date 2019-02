Ratifican beneficios de los edulcorantes no calóricos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) ratificó los beneficios de los edulcorantes no calóricos. Miembros de la organización analizaron las investigaciones recientes sobre este tema y llegaron a consensos en diferentes áreas.

Si bien su popularidad ha aumentado, la ALAD cree que aún subsiste una falta de confianza en torno a los beneficios reales de este alimento.

En cuanto a los edulcorantes y el control de peso, concluyeron que este aditivo es “útil como herramientas en el tratamiento o prevención de la obesidad cuando se consumen en sustitución de azúcares”.

También recuerdan que la Autoridad Europea de Seguridad en Alimentos ha determinado que el uso de edulcorantes no calóricos genera un menor aumento de los niveles de glucosa en la sangre que los azúcares comunes.

Opinión

Enzo Pereyra, especialista en diabetología, recordó que el edulcorante es un “aditivo”. “No es un alimento, no cura, no es un medicamento”, indicó a El País.

El experto, que participó en la elaboración de esta investigación de la ALAD, recordó que el uso de estos edulcorantes tiene que estar acompañados de un método alimenticio.

“El edulcorante por sí solo te va a sacar un poco de calorías, pero si no te cuidás con un plan alimentario, lo terminás compensando. Es decir, lo que no comiste en azúcar lo consumís en grasas y proteínas”, comentó Pereyra.

Recordó por qué las personas son tan adictas al azúcar: “Cuando vos conocés una persona que está deprimida, ¿qué es lo primero que le das? Un chocolate, un dulce. A nadie se le ocurre decirle: ‘Comete una manzana’. Es decir, lo dulce genera en el cerebro endorfinas. Los edulcorantes van por vías sensoriales distintas que no te logran dar esa sensación”.

Según la Fundación de Diabetes, en Uruguay hay un total de 300.000 personas que padecen esta enfermedad. Y se estima que hay otras 150.000 que aún no están diagnosticadas. En los próximos años, la fundación estima que esta cifra aumentará.

“Muchos casos de diabetes saltan por el carné de salud”, indicó Pereyra.