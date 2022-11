¿Quiénes son los tres peores jefes del mundo? Esto dicen los resultados de una encuesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de un empresa británica de ferris P&O, fue elegido como el “peor jefe del mundo” y en el segundo puesto se ubicó el magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos. Algunas de las variables claves que se consideró en la encuesta organizada por el Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI) es la cantidad de despidos realizados en un corto intervalo de tiempo y la evasión de impuestos.

Peter Hebblethwaite, director general de la compañía británica de ferris P&O, fue elegido como el “peor jefe del mundo” por despedir a 800 trabajadores en marzo. En la votación, realizada en internet y de libre acceso, el responsable de la empresa naviera obtuvo 39% de los votos.



Hebblethwaite despidió de un día para otro a casi 800 asalariados y los reemplazó por trabajadores pagados por debajo del salario mínimo británico, informó hoy AFP.

El director de la compañía de ferris argumentó en su momento que los despidos se debían a que el modelo de la empresa ya no era sostenible y que perdía £ 100 millones por año. Tras los despidos, que conmocionaron a Reino Unido, las autoridades británicas abrieron investigaciones, tanto a nivel penal como civil.



En el segundo puesto quedó Bezos con un 25% y quien a pesar de haber renunciado en 2021 a la presidencia de Amazon y tener un 10% de las acciones de la empresa, aún es relacionado con la compañía que planea 10.000 despidos para los próximos meses. Además, Bezos ha sido noticia en las últimas semanas cuando fue demandado por su empleada doméstica por no dejarla ir al baño ni tomar descansos



Por otra parte, quien obtuvo el tercer puesto fue Alan Joyce, jefe de la compañía aérea australiana Qantas (20%).



La CSI representa a 180 millones de trabajadores en todo el mundo y organizó la votación con motivo del congreso que celebra cada cuatro años en Melbourne. Otros de los candidatos para encabezar la clasificación fueron: Gina Rinehart, al frente del grupo minero australiano Hancock Prospecting, Howard Schultz (Starbucks) y Ahmed bin Said Al Maktum (Emirates).



Bezos fue elegido como peor patrón del mundo en 2014 debido a que estaba “a la vanguardia” en evasión de impuestos y porque sometía a sus trabajadores a “difíciles” condiciones de trabajo.