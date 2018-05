¿No querés recibir llamadas de cierto número? Así lo podés bloquear

¿No quieres recibir llamadas de un número especifico? ¿Tienes dolores de cabeza con un contacto? No te preocupes, los dispositivos iOS y Android permiten bloquear contactos no deseados y agregarlos en una 'lista negra'.



Los pasos que debes tener en cuenta son los siguientes:



-En tu iPhone, ingresa a la app teléfono, debajo de 'recientes', toca 'información' al lado del número de teléfono o contacto que deseas bloquear. Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y, a continuación, selecciona 'bloquear este contacto'



Ten en cuenta que cuando bloqueas un número, el dueño de esa línea aún podrá dejarte un mensaje en el buzón de voz, pero no recibirás una notificación.



Si querés llevar un registro de los contactos o números telefónicos bloqueados, dirígete a 'configuración', 'teléfono' y selecciona 'bloqueo e ident. de llamadas'.



- Desde tu Android, el proceso puede variar según la marca del teléfono, pero la hoja de ruta es bastante similar: ingresa a la aplicación de teléfono, presiona 'historial de llamadas recientes' e indica una llamada del número que deseas bloquear. Para finalizar, presiona 'bloquear/marcar como spam'.



En algunos dispositivos es necesario ingresar a los detalles (representado por 'i') de cada llamada para realizar el bloqueo. Para ello, debes mantener seleccionado el número en cuestión y aparecerá un menú con varias opciones.



Si deseas desbloquear un contacto, dirígete a la app de teléfono, presiona el menú (representado por tres puntos) y selecciona 'configuración' y luego 'números bloqueados'. Junto al número que deseas desbloquear, presiona 'borrar' y luego 'desbloquear'.