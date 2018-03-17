¿Qué es "la mesa regia"? Los palacios europeos defienden la tradición culinaria

Realeza

¿Qué comían los reyes en Europa? Diecinueve palacios-museos y residencias reales celebrarán en 2018 la gastronomía y las tradiciones culinarias de 11 países europeos, de España a Polonia pasando por Francia.

AFP Palacio de Versalles. Foto: PIxabay

Bautizada "Un lugar en la mesa regia" y organizada por la red de Residencias Reales Europeas, que suma 35 millones de visitantes al año, esta operación tendrá diferentes formas según los lugares: exposiciones, seminarios, banquetes, degustaciones, talleres...

Así, por iniciativa del Palacio de Versalles, en Francia, los grandes chefs con estrellas Michelin que trabajan con las residencias reales europeas se reunirán el 8 de octubre para rendir homenaje a la "alta cocina europea" con platos inspirados en menús históricos.

También en Versalles, la piña será invitada de honor y protagonista de una jornada de estudio el 22 de junio.

Originaria de Brasil, la "fruta reina" era cultivada por los jardineros reales y frecuentemente servida a la mesa de los soberanos franceses. Pero fue también "una fuente de inspiración para las artes decorativas" y aparece a menudo en tejidos y vajilla.

La piña tendrá también su homenaje en el Palacio de Sintra, en Portugal, donde se cultiva en invernaderos. Otro huerto famoso, el del Palacio de Het Loo en Holanda abrirá sus puertas al público.

En Madrid, podrá visitarse hasta octubre la cocina del Palacio Real que con la ayuda de presentaciones interactivas busca mostrar el trabajo que hay detrás de una comida regia: la preparación de los alimentos, la música en la mesa del rey, la jerarquía en la cocina, el servicio de mesa, las reglas de comportamiento.

El Palacio Real de Varsovia organiza por su parte degustaciones de platos antiguos, según recetas que se remontan a la época de la reina Bona Sforza (1494-1557) y que introdujeron la utilización de verduras y hierbas aromáticas hasta entonces desconocidas.

La asociación de Residencias Reales Europeas agrupa a 25 instituciones que gestionan 80 palacios en una quincena de países.