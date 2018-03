Publican nuevos datos sobre piedras que usó Homo antecesor hace 850.000 años

Los paleoecólogos, que han trabajado en el yacimiento de la Gran Dolina de Atapuerca (Burgos, norte de España), entre ellos el codirector de la excavación, Eudald Carbonell, publican su nuevo trabajo en la revista "Plos One".



En concreto han estudiado 9.550 restos faunísticos, 1.046 artefactos líticos, 91 semillas de almez y 170 restos de homininos encontradas en una unidad de la Gran Dolina de Atapuerca, lo que les ha permitido concluir que al principio los homininos usaron muy marginalmente esta cavidad, pero terminaron estableciendo un campamento base.



La investigación, que ha permitido actualizar el estudio de la tecnología lítica fabricada por Homo antecesor de la Gran Dolina hace unos 850.000 años, se basa en las herramientas que miembros de esta especie utilizaron para descarnar animales y humanos, en el primer caso de canibalismo registrado en el mundo.



La investigación la han llevado a cabo Marina Mosquera, Andreu Ollé, Xosé Pedro Rodríguez y Eudald Carbonell, que han trabajado en las excavaciones de la Gran Dolina en dos fases: entre los años 1994-1997 y entre 2000 hasta 2011.



Los arqueólogos, del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) y de la Universidad Rovira i Virgili (URV), ambos en Cataluña (noreste), prevén que la excavación completa de esta unidad de la Gran Dolina se complete en no menos de 5 o 10 años.



La actualización tecnológica que presenta este trabajo incluye el análisis y la ilustración detallados de las piezas más significativas de industria lítica.



Así como la presentación por primera vez de 12 grupos de remontajes que avalan la buena preservación del yacimiento, y el análisis y la distribución espacial de los artefactos líticos en la estratigrafía, junto con los restos de homininos.



Todo esto lleva a los investigadores a concluir que, a pesar de que la tecnología no varió sustancialmente, existieron dos fases principales de ocupación humana de Gran Dolina hace 850.000 años.



En una primera, los homininos utilizaron muy marginalmente la cavidad, pero poco a poco su presencia se hizo más intensa hasta que en las fases intermedias y finales, se asienta un campamento base, durante el cual se incrementaron notablemente las actividades, incluyendo los eventos de canibalismo.