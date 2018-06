Publicada base de datos sobre la esclavitud en el siglo XVIII en Gran Bretaña

Esta herramienta de búsqueda forma parte del proyecto Runaway Slaves in Britain (Esclavos fugitivos en Gran Bretaña) que revela cientos de historias de personas que fueron esclavizadas y que consiguieron escapar de su cautiverio.



Se pueden encontrar más de 800 anuncios que fueron colocados por ciudadanos de clase alta y propietarios de tierras que ofrecían recompensas a cualquiera que capturara y devolviera a los huidos.



Los investigadores señalaron que el número de esclavos fugitivos debía ser mucho mayor, ya que parte de los propietarios no hizo pública su huida y otros muchos sirvientes no intentaron escapar.



La mayoría de las personas en esta situación tenían orígenes africanos, aunque un pequeño número provenía del subcontinente indio y muy pocos eran indígenas que en el siglo XVIII poblaban las tierras de lo que hoy es Inglaterra, Gales y Escocia.



Según los expertos, los anuncios describen una imagen fascinante de los hombres, mujeres y niños que escaparon para liberarse de la servidumbre y proporcionan una gran fuente de información sobre la esclavitud en Gran Bretaña.



En estos textos se describen la ropa, los peinados, las marcas de la piel y las habilidades y modales de los fugitivos, así como si llevaban esposas, una información que no consta en los registros históricos oficiales de la época.



Algunos de los que lograron escapar fueron empleados como marineros, trabajadores portuarios, artesanos, sirvientas de hogar y lavanderas.



Las principales fuentes del proyecto son los periódicos en inglés y escocés publicados entre 1700 y 1780 y la base de datos abarca todas las regiones de Inglaterra y Escocia continental.



El profesor de Historia de la Universidad de Glasgow, Simon Newman, dijo que estos textos "son todo lo que se conserva" sobre la identidad de los esclavos, de los que no existen otros registros.



"La esclavitud no fue una institución restringida al Caribe, América o el sur de Asia, y estos breves anuncios en los periódicos dan vida a las personas esclavizadas que vivieron, trabajaron e intentaron escapar para integrarse en la sociedad británica", indicaron los investigadores en una nota de prensa.