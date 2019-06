Proyectos liceales para crear una vida mejor en el espacio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¡Tres, dos, uno: ¡Lego!", grita el árbitro de una de las partidas de un mundial de robótica que se desarrolla en Uruguay. La adrenalina en el Antel Arena crece. Las banderas de Brasil y de Alemania empiezan a flamear y los cánticos en favor de sus equipos causan un estruendo en el novel establecimiento.

La First Lego League, el evento de robótica que congregó desde el jueves a hoy a más de 700 estudiantes de 9 a 16 años de 25 países, se transformó en un escenario de innovación y de intercambio cultural.



“Es la primera vez que se hace en América Latina un mundial de robótica. Muestra cómo nos posicionamos en Uruguay el tema”, dice a El País Magela Fuzatti, coordinadora del evento por el Plan Ceibal.



Los robots confeccionados con piezas de Lego para la ocasión deben superar 15 desafíos en pruebas de dos minutos y medio.

Participantes del Mundial de Robótica que se realiza en Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

Pero el evento no solo se circunscribe al robot. Los estudiantes también muestran sus proyectos científicos para mejorar la vida en el espacio, el desafío que planteó la organización del certamen para esta edición.

Uno de los proyectos uruguayos intenta mejorar la higiene bucal de los astronautas. En el proceso de investigación, los estudiantes de 5º de liceo del Liceo Las Toscas de Caraguatá, en Tacuarembó, descubrieron que al lavarse los dientes, deben tragar la pasta para no generar residuos, ya que es muy chico el espacio para ello. “La sensación de tragar esa pasta, con la gravedad cero, es muy desagradable. Y también corren el riesgo de asfixiarse”, comentó Sara Machado, de 16 años.



Por eso, crearon una pasta de dientes libre de flúor, que no genera espuma. La tragan, pero no se asfixian.

Los profesores ayudaron a los alumnos en testear los inventos antes de largarlos “en la cancha” oficial. Foto: Leonardo Mainé

El nuevo producto está compuesto de arcilla blanca, aceite de almendras, sal marina e infusión de salvia. “Estar en el espacio puede hacer que te suba la presión arterial. El aceite de almendras ayuda a combatirlo”, agregó Sara, quien investigó sobre el tema con Yamila Gatica.



Al principio, se les había ocurrido poner bicarbonato, pero como genera gastritis desistieron de esta posibilidad. “Hicimos mucho ensayo y error”, comentó, luego de un trabajo de todo un año.



A los estudiantes le sugirieron varias veces patentar este invento. “Pero es muy costoso el proceso”, confesó Sara.

Gigante.

Cuando los astronautas realizan caminatas fuera de la cápsula, sus manos sufren lesiones graves. Machucones, laceraciones y hasta algunos padecen la pérdida de uñas. Esto es porque los guantes se llenan de gas y en cuestión de segundos se endurecen como una roca.



“Es como que tus uñas rocen con una pelota de básquetbol durante seis horas”, dijo Paulino Silva Centurión, de 17 años, integrante de otro equipo del liceo tacuaremboense.

Los integrantes de los equipos lucieron vestimentas típicas de cada país para mostrar su cultura. Foto: Leonardo Mainé

La solución a este problema es la creación de una mano robótica. Para hacerlo, pensaron en un traje con mangas más largas. En la parte de adelante estaría la mano robótica. En el medio del traje se dejaría un espacio suficiente para que la mano humana, con sensores de flexibilidad, le den instrucciones a la robótica, cuenta Paulino.