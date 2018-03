Cómo proteger tus datos de Facebook tras el escándalo con Cambridge Analytica

La cuenta de usuario de Facebook se utiliza para muchos otros servicios en reemplazo del habitual sistema de registro mediante una cuenta de correo electrónico y contraseña. De esta forma se acceden a muchas otras plataformas de terceros u otros desarrolladores, sea un sitio web, un juego o una aplicación. De la misma forma Twitter también cuenta con la opción de usar la cuenta de usuario para acceder a otros sitios, plataformas o aplicaciones móviles.



De esta forma, el desarrollador que implementa esta modalidad de autenticación basada en Facebook solicita autorización para acceder a una determinada cantidad de información personal del usuario, e incluso alcanza a los datos de los familiares y amigos que tiene la cuenta.



Este fue el recurso que utilizó Aleksandr Kogan, el investigador que realizó una aplicación "thisisyourdigitallife" que ofrecía un test de personalidad con fines académicos que logró recopilar millones de perfiles de usuarios con una cantidad enorme de detalles personales de cada usuario.



La investigación de Kogan luego fue vendida a Cambridge Analytica, la consultora de comunicación estratégica involucrada en el escándalo de manipulación de datos reportada por The Guardian y The New York Times.



Cómo proteger los datos personales en Facebook

La red social liderada por Mark Zuckerberg cuenta con una amplia serie de opciones para delimitar la cantidad de información que se proporciona a la plataforma y a los desarrolladores. De forma puntual, la manipulación de datos de Cambridge Analytica está relacionada con los permisos que tienen las aplicaciones dentro de la red social, que se puede verificar de la siguiente forma:

- Desde la versión web para escritorio hay que acceder a la opción Configuración ubicada en la parte superior derecha. Luego hay que ingresar al menú lateral izquierdo y elegir la opción Aplicaciones.



- Dentro de Aplicaciones se podrán ver todos los desarrollos que utilizan la cuenta de Facebook para ingresar a los respectivos servicios. Cada uno de estos permisos se pueden personalizar e incluso remover si se trata de un servicio no reconocible o sospechoso.

Quienes no desean utilizar la cuenta de Facebook en ningún otro servicio deberá elegir la opción "Aplicaciones, sitios web y plugins" y desactivar la plataforma que permite utilizar el perfil de la red social para acceder a otros sitio web o aplicaciones.

También se puede editar qué información puede llevarse el creador de una aplicaciones, juegos y sitios web, tales como la fecha de nacimiento, biografía, ciudad de origen y muchas otras categorías de información.

Un punto a tener en cuenta es que si se limita al máximo el acceso a todos estos datos algunas aplicaciones o sitios web podrían dejar de funcionar. Aquí estará la decisión del usuario en analizar qué tipo de permisos y qué grado de datos comparte con estos desarrollos que usan la cuenta de Facebook.



Vale aclarar que la recopilación de datos realizada por Kogan y utilizada por Cambridge Analytica ya no se puede realizar más, ya que desde 2015 Facebook no permite que los desarrolladores accedan a información de los amigos y familiares que figuran en la lista de contactos de una cuenta en la red social, de acuerdo al reporte publicado por TechCrunch.