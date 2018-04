Un problema de alcohol

Para mantener la salud del corazón bajo control y para no perder años de vida, un nuevo estudio que analiza la evidencia disponible sobre el consumo de alcohol sugiere que este no debería superar los 100 gr semanales. Es decir, no más de cinco copas de vino de 175 ml —o una botella—, cinco cervezas o no más de dos vasos de whisky o destilado a la semana, por ejemplo.

Beber por encima de ese límite se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, aneurisma e insuficiencia cardíaca. Además, supone una menor esperanza de vida: ingerir 10 o más tragos por semana reduce la expectativa en uno a dos años, mientras que tomar 18 bebidas o más por semana, implica cuatro a cinco años menos de vida.

Moderación es la clave, según los autores de la investigación publicada en la revista The Lancet y en la que se analizaron los historiales médicos, hábitos de salud y consumo de alcohol de casi 600 mil personas de 19 países europeos, además de EE.UU. y Canadá.

Para la doctora Angela Wood, epidemióloga de la Universidad de Cambridge y autora principal del trabajo, el mensaje es claro: "Si ya bebe alcohol, consumir menos puede ayudarle a vivir más tiempo y a reducir el riesgo de varias enfermedades cardiovasculares", precisó a "El Mercurio" de Chile.

Para su colega Jeremy Pearson, director médico asociado de la Fundación Británica del Corazón —que financió parte del estudio—, "esta es una llamada de atención seria para muchos países", considerando que las recomendaciones de consumo de alcohol varían según la región. Por lo que los autores llaman a reevaluar estas pautas.

"Debemos recordar que las pautas sobre el alcohol deben actuar como un límite, no como un objetivo, y tratar de beber bien por debajo de ese umbral", precisan.

A juicio del especialista Mauricio Fernández, cardiólogo de la Clínica Alemana de Chile, este estudio hace un análisis más exhaustivo del tema y fija como límite de consumo los 100 gr de alcohol por semana. "Esto se puede establecer a partir del grado alcohólico de la bebida y la cantidad de líquido; el vino, por ejemplo, tiene 12 a 13 gr de alcohol por cada 100 cc. Es decir, una botella tiene 100 gr de alcohol. Consumir más de esa cantidad a la semana pasa a ser perjudicial".

Eso considerando población sana. En cambio, en quienes ya presentan otras condiciones de riesgo, como obesidad, tabaquismo o hipertensión, los efectos negativos se potencian, advierte el doctor Juan Carlos Prieto, cardiólogo y académico del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. "Esto refrenda la idea de que la medicina es personalizada: el efecto será en función de la situación médica de base y del estilo de vida, de cómo me alimento, qué actividad física realizo y cómo combino ese alcohol con todo lo demás".

Los expertos señalan que los vínculos del consumo de alcohol y un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, aneurisma e insuficiencia cardíaca, pueden estar relacionados con el efecto del alcohol sobre la presión arterial, así como con factores relacionados con un aumento del colesterol HDL (colesterol bueno).

Eso sí, el estudio de Cambridge descubrió que ingerir alcohol en forma moderada supone un riesgo "ligeramente menor" de ataques cardíacos no fatales. "Pero esto debe equilibrarse con el mayor riesgo asociado con otras enfermedades cardiovasculares graves y potencialmente fatales", puntualiza la doctora Wood.

Datos locales.

Los uruguayos mayores de 15 años consumen al año un promedio de 6,8 litros de alcohol puro per cápita, según un estudio difundido por la Organización Mundial de la Salud. En toda América se ubica en el puesto 10 entre 24 países.

De acuerdo a los últimos informes, el consumo de alcohol en Uruguay ha ido disminuyendo: en 2010 eran 12,9 litros, mientras que en el último estudio realizado en 2014, el promedio de consumo era de 7,6.

Región - Argentina está liderando el ránking

Respecto a los países de la región, Argentina encabeza el ranking de Sudamérica con 9,1 litros per cápita seguido por Chile (9 litros), Perú y Brasil (ambos con 8,9 litros), Venezuela (7,1) y Uruguay (6,8).

Cifras - Muertes por el alcohol en el mundo

La OMS revela que el consumo abusivo de alcohol provocó que más de 3,3 millones de personas murieran en el mundo en 2012, lo que representa el 6 por ciento de todas las muertes en el mundo.

Más y menos - Cifras que son escalofriantes

El país donde más se bebe alcohol es Lituania con 18,2 y mientras que los de menor consumo son Mauritania y Libia (con 0,1 litros) seguido por Kuwait, Pakistán, Arabia Saudita, Yemen y Comoros con 0,2.