Probamos el Huawei Nova 5T: Poderoso y económico

A simple vista, el Huawei Nova 5T no tiene mucho que envidiar a sus primos de alta gama: tiene estructura de aluminio, una pantalla grande y varias cámaras de alta calidad. Sin embargo, algunas de sus características hacen que no podamos hablar de él al mismo nivel del recientemente lanzado P40.

Este modelo pertenece a los teléfonos que se conocen en el mercado como los de gama media, debido a que su precio es menor que los de alta gama: este modelo cuesta US$ 557, mientras que los otros rondan, en general, US$1.000 y pueden superarlos.

Se trata de un teléfono liviano y cómodo para tener en la mano, incluso si son pequeñas, a pesar de tener una pantalla de 6,2 pulgadas. La principal diferencia es que el modelo no incluye una Amoled u Oled como los más costosos, por lo que la calidad de las imágenes que vemos es un poco menor. Sin embargo, eso no quiere decir que la experiencia sea mala. Sí es amplia, dado que no tiene casi marco, una característica hacia la que están yendo la mayoría de los fabricantes de smartphones. Por otro lado, el detector de huella dactilar está ubicado en el lateral derecho en el mismo botón de desbloqueo y apagado. Justo encima está el control de volumen.

Cabe destacar que la duración de la batería es muy buena: dura más que un día; en reposo supera los 10 días sin carga. Todo eso es gracias a que tiene un procesador Kirin 980, el mismo que el P30, algo que lo hace muy eficiente.

Algo característico de este teléfono es que aún viene con la PlayStore de Google y las apps de la compañía, aunque también cuenta con el nuevo lanzamiento de Huawei: App Gallery. De todos modos, es un modelo que aún es dependiente de la tienda de aplicaciones de Google para la descarga de programas como Netflix o Spotify.

Este dispositivo, ofrece, además una gran cantidad de temas para personalizar el teléfono a gusto, por ejemplo, en la pantalla de bloqueo

Por otro lado, como casi todos los móviles de alta calidad del presente, este cuenta con un podómetro que indica los pasos caminados por el usuario durante el día y una aplicación de cuidado de la salud que se conecta con App Gallery.

Para jugar es un dispositivo interesante, aunque no tenga la pantalla de mayor calidad, los gráficos se ven bien, al igual que los colores.

Las cosas que le faltan a este teléfono son: la capacidad de agregar memoria a través de una tarjeta; el jack para audífonos -sí, también sucede con los de alta gama-; no incluye carga inalámbrica -aunque sí carga rápida- y no es resistente al agua.

Las cámaras: un plus

Este modelo incluye cinco cámaras: una frontal y cuatro traseras, con diferentes características pero todas con inteligencia artificial.

La frontal está ubicada en el vértice superior de la pantalla y sobre un lateral. La calidad de esta cámara es de 32 megapíxeles y automáticamente se pone en modo retrato para sacar las fotos. Lo único negativo es que, incluso con el modo belleza apagado, la cámara tiende a alisar la piel. Otro plus de la cámara frontal es que incluye inteligencia artificial y permite hacer videos con personajes animados.

En la parte trasera, la cámara tiene cuatro lentes con los que trabajar: lente convencional de 48 megapixeles (ƒ/1.8); gran angular de 16 megapixeles (ƒ/2.2); macro de 2 megapixeles (ƒ2.4); y un bokeh de 2 megapixeles (ƒ2.4).

Las fotos comunes son muy buenas, especialmente las tomas de paisajes.

Imágen tomada con el Nova 5T

Los colores quedan algo saturados pero el resultado es bueno. No obstante, todas las imágenes tienen ese efecto como “lavado” similar al modo belleza.El gran angular tiene la capacidad de mostrarnos más de la escena con buena calidad.

Es interesante el modo Pro que tiene la cámara de fotos, que permite a quienes tienen conocimientos fotográficos sacar buen provecho de los lentes.

Lente macro, Huawei Nova 5T. Foto: Mariana Malek

Yendo al lente macro, si bien tiene únicamente 2 megapixeles, logra fotos de cerca bastante detalladas (como se ve en la imagen) aunque no admiten mucha ampliación.