¿El primer delito cometido en el espacio? NASA investiga a una de sus astronautas

La NASA investiga lo que podría ser el primer delito cometido en el espacio, informó el New York Times este sábado.

La astronauta Anne McClain está acusada de usurpación de identidad y de acceso irregular a los registros financieros de su exesposa desde la Estación Espacial Internacional (EEI) donde estaba realizando una misión de seis meses, según el diario estadounidense.

McClain era una de las elegidas para hacer el primer paseo espacial con mujeres astronautas que la NASA canceló a principios de este año.

La expareja de Anne McClain, Summer Worden, presentó una denuncia este año ante la Comisión Federal de Comercio (FTC), una agencia independiente, tras haberse percatado de que la astronauta había accedido a su cuenta bancaria sin su permiso.

La familia de Worden también presentó una denuncia ante la inspección general de la Nasa, según el periódico.

Para la abogada de McClain, su clienta no cometió ningún delito y accedió a los registros bancarios mientras estaba a bordo de la EEI para vigilar la cuenta conjunta de la pareja, como lo hacía durante su relación.

Los investigadores de la agencia espacial estadounidense contactaron con las dos mujeres, según el New York Times.

Worden indicó que la FTC no había respondido sobre la usurpación de identidad, pero un investigador especializado y la inspección general de la NASA estudian la acusación, aseguró el diario.

Antes de ingresar en la NASA como astronauta en la promoción de 2013, McClain se graduó en la academia militar de West Point y posee más de 800 horas de combate en Irak como piloto del ejército. Además, su nombre es uno de los que suena entre las posibles candidatas para volver a la Luna y convertirse en la primera mujer que pise nuestro satélite.

¿Cómo funciona la ley en el espacio exterior?

Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y Canadá tienen protocolos establecidos para manejar cualquier cuestión legal surgida mientras sus astronautas orbitan juntos en la EEI. De esta forma, si un ciudadano canadiense cometiera un crimen en el espacio, estaría sujeto a la ley canadiense. La ley espacial también establece disposiciones para la extradición en la Tierra

Mark Sundahl, director del Centro Global de Derecho Espacial de la Universidad Estatal de Cleveland, dijo a The New York Times que no conocía ninguna otra acusación de un delito cometido en el espacio, por lo que la legislación existente hasta el momento no ha sido aplicada.