Prevención COVID-19: el doodle de Google que invita a cuidarse y evitar contagios

El doodle de Google este martes se dedicó a los métodos de prevención para evitar el COVID-19. Las tradicionales letras de Google se pusieron tapabocas y están acompañadas por el mensaje "utilizá mascarillas. Salva vidas".

Por el aumento de casos de coronavirus en todo el mundo, Google se unió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y emitieron un mensaje conjunto. De acuerdo al gigante de Internet, "el COVID-19 continúa impactando a las comunidades de todo el mundo" y por eso pide que se ayude a "detener la propagación".

Para disminuir el contagio de COVID-19, el doodle recomienda lavarse las manos con frecuencia; utilizar tapaboca cuando no es posible mantener el distanciamiento físico; no tocarse ni ojos, ni nariz, ni boca; cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo a la hora de estornudar o toser; y quedarse en casa si no te encontrás bien.



Como lo han explicado autoridades y personal de la salud en reiteradas ocasiones, el tapabocas ayuda a prevenir los contagios y tiene que estar acompañado por un distanciamiento físico. Reducir los números de casos nuevos de la enfermedad permitirán que la vacunación sea más efectiva