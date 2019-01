¿Quién es el presidente de Venezuela para Siri, la asistente de voz de Apple?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación de Venezuela no es fácil de entender, lo que lleva a que varias personas se confundan. Pero no solo le pasa a los humanos, también a las inteligencias artificiales. Siri, la asistente de voz de Apple, no tiene una respuesta concreta cuando se le pregunta quién es el presidente de Venezuela.

"La respuesta es Nicolás Maduro y Juan Guaidó" dice Siri ante la consulta.

Tanto Maduro como Guaidó figuran como presidentes de Venezuela en sus perfiles en Twitter y sus páginas de Wikipedia.

Mientras tanto, el conflicto en Venezuela se intensifica. Maduro no cede pese al rechazo de buena parte de la comunidad internacional, que ha admitido a Guaidó como mandatario del país caribeño. Desde la Unión Europea, se le pidió a Maduro que convoque a nuevas elecciones, pero el líder chavista rechazó esta opción.