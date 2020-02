Presentaron la primera impresora industrial en 3D de chocolate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El responsable de la parte más dulce del Celler de Can Roca, Jordi Roca, reconocido como uno de los mejores maestros pasteleros de la alta gastronomía, ha abanderado, como director creativo, la primera impresora industrial en tres dimensiones de chocolate.

El menor de los hermanos Roca ha trabajado de la mano del Grupo Barry Callebaut, fabricante líder del sector del chocolate, que, a través de la firma Mona Lisa, su marca global de decoraciones, ha puesto a su alcance la tecnología que necesitaba para desarrollar este “sueño”.

Así lo ha calificado Jordi Roca durante la presentación en Girona de este sofisticado proyecto que ha hecho realidad con la colaboración de amigos suyos, como el diseñador Andreu Carulla.

Esta nueva tecnología, en opinión de sus responsables, revolucionará el sector, al permitir que diseños personalizados se impriman de forma y en cantidades industriales.

“Normalmente, me inspiran las cosas que no puedo hacer, ya que representan un reto a mi creatividad”, ha afirmado Jordi Roca, acompañado por la gerente de producción de Barry Callebaut, Patricia Cas, quien ha explicado que han confiado en un maestro pastelero que es “uno de los más creativos del mundo y que no tiene miedo a romper retos ni esquemas”.

Cas ha detallado que se trata de un servicio que su compañía prestará “a los grandes cocineros, que pueden mandar sus diseños” y, en general, a todo el sector de la hostelería y la restauración.



Por el momento, el lanzamiento de la creación abanderada por el español Jordi Roca se circunscribe a Europa, aunque se amplía actualmente la capacidad de impresión de este alimento para aumentar los mercados.