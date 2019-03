La presentadora uruguaya de los deportes electrónicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los deportes electrónicos ya son una realidad. Y cada vez hay más actores que se suman a una industria cada vez más popular. Los jugadores lo hacen de manera profesional, entrenan entre semana, tienen sponsors y hay coberturas televisivas que son seguidas por centenares de miles de fanáticos.

Martina Caraccio se está haciendo un lugar en este rubro del entretenimiento. Emigró hace dos años a Chile para trabajar como periodista oficial de League Of Legends (LoL), un videojuego de estrategia que cautiva a millones de jugadores en el mundo.



El objetivo es defender la base propia mientras en un mapa se localizan y se destruyen las bases de los enemigos.

Sookie, el apodo que utiliza Martina dentro de esta comunidad, fue contratatada por Riot Games, la empresa que creó el exitoso título. Hoy forma parte de coberturas de la Copa Movistar de League of Legends para Latinoamérica.



Cada transmisión cuenta con nueve personas. Hay una mesa con analistas que comentan las estrategias de cada uno de los equipos. Hay también, por supuesto, un relator y comentarista. En general, Sookie suele entrevistar a los participantes antes y después de las partidas y en algunas oportunidades hace presentaciones.



Los encuentros son transmitidos por Twitch (una plataforma específica para mostrar partidas de videojuegos en vivo) y YouTube. Las finales se transmiten a un público más amplio, por eso las cadenas internacionales de deportes de la televisión como ESPN y Fox Sports han adquirido los derechos más de una vez.



Todos los miércoles tiene reuniones en donde se revisan los contenidos que van a mostrar los sábados y domingos, los días de las transmisiones.



El periodista tradicional no parece estar tan obligado de practicar el deporte que comenta. Sookie sí. Debe jugar constantemente a League of Legends para conocer sus características y las actualizaciones que la empresa le va sumando al videojuego.



“Además, tenemos que mirar lo que se hace en otras ligas del mundo como las Europa, Estados Unidos y las ligas asiáticas. Ellos van a la vanguardia y son los que juegan mejor”, indicó.



Su rol activo como presentadora no está circunscripto a la pantalla. Sookie busca mantener un vínculo con la comunidad de gamers y asiste a eventos y competencias no oficiales del videojuego.



“Descubrí que me salía natural salir a cámara. A partir de eso, quise perfeccionarlo un poco más y empecé a estudiar teatro. Quiero mejorar técnicas vocales, la postura y actitud escénica”, comentó.

La mujer en un mundo machista en videojuegos Martina Caraccio opinó que las mujeres “se están haciendo un lugar” para intentar cambiar la “concepción machista” que hay en la industria de los videojuegos. “Nos estamos abriendo camino. Es muy importante que haya una mujer que esté dentro de los e-sports. jalá que cada vez seamos más”, comentó.



La uruguaya, que también se define como creadora de contenidos en las redes sociales, busca “educar” sobre estos temas respondiendo mensajes que recibe desde el anonimato.

Su historia.

Cuando era niña, Martina era cuestionada por sus padres por jugar tanto a la computadora. “Creían que perdía el tiempo”, comentó. No le gustaba salir tanto a la calle. Su entretenimiento estaba en su cuarto en donde pasaba horas y horas en la consola y la PC. Jugó a Súper Nintendo, Los Sims y al Age of Empires, títulos clásicos de los 90 y comienzos de los 2000.



Después llegaron los juegos en línea, entre los que conoció a League of Legends. “Es un viaje de ida”, comentó. A partir de ahí no paró de jugar. Tanto que se hizo “streamer”: creó su propio canal en Twitch, una especie de YouTube para gamers, en donde relataba y comentaba partidas de otros jugadores.



Cuando terminó el liceo, intentó estudiar Relaciones Internacionales. Nunca se sintió motivada. “La estaba pasando pésimo. Estaba sufriendo la carrera. No me sentía a gusto y sentía que me estaba faltando algo. Cada vez quería jugar más y stremear más”, comentó.



La fallida experiencia académica “convencional” dio paso a una que está empezando a hacerse conocida: la de desarrollo de videojuegos. Por eso, decidió estudiar una carrera en la academia A+, pero antes de terminar el primer año de estudios le llegó una propuesta irresistible: la de formar parte de la transmisión de la Liga Movistar Latinoamérica de League of Legends. Y de manera oficial.



Empezó a trabajar y los comentarios de sus padres se transformaron. “Me decían: ‘No puedo creer que estés trabajando de algo que siempre decía que no lo hicieras porque era una pérdida de tiempo’. No pueden creerlo, pero están súper contentos”, contó.



Sookie encontró un mundo en el que disfruta mucho. Y goza de popularidad. De hecho, en un festival de tecnología realizado en Punta del Este hace dos semanas algunos fanáticos de League of Legends la frenaban para saludarla.